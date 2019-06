Eine neue Erfindung ist das Gefährt nicht. Schon in Kinderjahren war das Trotti-Fahren eine Freude – oder eine Qual: wenn bergauf das anschiebende Bein zu lahmen begann. Nun ist das Trottinett zurück, braucht kaum mehr menschliche Muskelkraft, hat einen Elektromotor und heisst E-Scooter. Der Motor leistet je nach Modell 250 bis 500 Watt und lässt zu, dass mit dem etwa 15 Kilogramm schweren E-Trotti bis zu 20 km/h schnell gefahren werden kann.

War das Trottinett bis anhin das Lieblingsgefährt von Primarschülern, ist der bequeme, faltbare, elektrische Scooter nun der Favorit des urbanen Freizeitaktivisten und Geschäftsmanns, der damit die letzte Meile vom Bahnhof oder von der Tramhaltestelle bis zum Büro zurücklegt. Die Anbieter dieser kleinen Roller, auch Kick-Scooter und E-Floater genannt, bezeichnen ihr zweirädriges Gefährt gar als Treiber der Mobilitätswende.

Städte werden überrollt

Tatsächlich werden die Grossstädte der USA und einiger Länder Europas von E-Scootern überrollt. So wie die Video-Plattform Youtube von lustigen Scooter-Videos. Die beiden grossen US-Anbieter von E-Scootersharing, Lime und Bird, versuchen, den grössten Happen des boomenden Geschäfts zu schnappen. Geschätzt wird, dass der Markt mit E-Scootern einen Umsatz von jährlich 17 Milliarden Dollar hergibt. Bird leiht auch in Paris und Zürich Kick-Scooter aus, Lime ist ebenfalls in Zürich und Paris wie auch in Wien, Lissabon und Prag präsent. So fahren mittlerweile Tausende E-Tretroller durch die Städte. Das schafft Probleme, wie TCS-Experte Jürg Reinhard sagt. «Paris hat 40'000 E-Trottinetts in der Stadt. Sie stehen um den Eiffelturm herum, werden auf einen Baum gehängt oder in die Seine geworfen. Sie verschandeln das Stadtbild.»

Das Problem sei zudem, dass viele Scooter-Sharing-Anbieter auf den Markt drängten. Oft mit billigen und qualitativ schlechten E-Scootern, die bald einmal den Dienst versagten. Die französischen Behörden versuchten das nun mit Regulierung in den Griff zu bekommen, sagt Reinhard. Das Fahren auf dem Trottoir ist verboten worden, und Sharing-Anbieter sollen unter Kontrolle gebracht werden. Vor einem E-Tretroller-Wildwuchs hat man in deutschen Städten zwar Angst, rang sich aber noch nicht zu einheitlichen Regeln durch.