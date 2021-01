Katholiken diskutieren über Sanierung der Kirche

Die Katholische Kirchgemeinde Weinfelden will kein eigenes Süpplein kochen. Das heisst, vielleicht doch, aber dann für bis zu 100 Personen. Das sollte nämlich in der neuen Küche im Pfarreizentrum künftig möglich sein. Behördenmitglied Martin Beck informiert am Mittwochabend die 53 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über den geplanten Umbau der Küche.

Einen Kredit von rund 463'000 Franken sollen die Anwesenden dafür genehmigen. Neue Küchengeräte, neue Anordnung und ein neuer Durchgang soll es geben. Dadurch können hygienische Standards wieder eingehalten werden, die Anforderungen an den Brandschutz sind gegeben und künftig können doppelt so viele Personen bekocht werden. Bei den Geräten gibt vor allem der Glaseramikherd zu reden.

«Viel besser wegen der Unfallgefahr wäre doch ein Induktionsherd», sagt eine Votantin. «Zudem könnte man mit dem Induktionsherd Fördermittel beantragen», sagt ein Kirchbürger. Beck hört zu und verspricht, die Voten in der Kommission noch einmal zu besprechen. «Wir gingen von einer einfacheren Handhabung beim Glaskeramikherd aus, daher haben wir uns für dieses Modell entschieden. Aber ich nehme die Anregungen gerne auf», sagt er. Am Ende stimmt der Souverän dem Kredit zu. Der Umbau soll zwischen Juli und August stattfinden. Dann sei wegen der Sommerferien sowieso weniger los.

Grosse Resonanz auf den Altar im Kirchenschiff