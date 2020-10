Kaffeekränzchen ist heikel: Bezüglich Corona-Ansteckungen kommt es in Firmen auch besonders auf die Pause an

Für Personen, die ein kleines Büro alleine nutzen, reicht es, wenn sie bei der Übergabe den Raum gut lüften. Auch für individuell arbeitende Lageristen in grossen Lagerhallen macht das Maskentragen wenig Sinn. Jedoch spielt es eine grosse Rolle, wie die Pause verbracht wird: Aerosolexperte Michael Riediker wurde von einem Unternehmen kontaktiert, in dem alle Mitarbeiter Masken getragen hatten – nur nicht im Pausenraum. So steckte sich fast die ganze technische Abteilung entweder an oder musste vorsichtshalber in Quarantäne. Der Betrieb konnte nur mit Mühe aufrechtgehalten werden. «Pausen zu machen, ist wichtig», sagt Riediker, «aber man muss eine Maske tragen. Und den Kaffee trinkt man am besten draussen an der frischen Luft.»