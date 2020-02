Jeder vierte Mann ist mit seinem besten Stück unzufrieden – Druck kommt auch von Frauen

Er gilt als Symbol für Männlichkeit: der Penis. Knapp die Hälfte der Männer ist laut einer britischen Studie unzufrieden mit der Grösse ihres Glieds. Und immer mehr Männer legen sich deswegen unters Messer.

«Wir bieten seit fünf Jahren Penisvergrösserungen und -verdickungen an, die Nachfrage steigt Jahr für Jahr», sagt Nic Liotta, General Manager der «Gentlemen's Clinic» in Zürich. Genaue Zahlen will er nicht nennen, beide Eingriffe seien bei Männern aber gleichermassen beliebt.

Die durchschnittliche Penislänge liegt bei rund neun Zentimetern im erschlafften und zirka 13 Zentimetern in erigiertem Zustand. Die Ärzte behandeln laut Liotta bei Vergrösserungen in den meisten Fällen Männer, die von Natur aus ein kleines Glied hätten.

Anders sieht es im «Dr.Kish Aesthetic Center» in Zürich aus. Hier sind rund 80 Prozent der behandelten Männer «normal» bestückt, wie Schönheitschirurg Deniel Kish sagt. «Viele Männer sind extrem verunsichert, was ihr bestes Stück anbelangt», sagt Kish. Die gestiegene Unsicherheit sei auf verzerrte Normvorstellungen zurückzuführen, die die Porno-Industrie vermittle. Nicht nur bei Männern: Auch die Erwartungshaltung von Frauen habe sich durch Bilder, die eine angebliche Normalität vorspielten, verändert. «Ich erlebe immer wieder Frauen, die mit ihrem Mann in die Sprechstunde kommen und sich explizit ein grösseres Glied bei ihrem Partner wünschen», so Kish.