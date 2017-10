Man kennt auch Zieglers bevorzugtes Namedropping – eine Art Halloween-Vitrine bürgerlicher Schreckfiguren, die meisten inzwischen verblichen oder wächsern: Fidel, Sartre und Gaddafi, Mitterrand und Ogi … wie bitte, unser Dölf Ogi? Ja, zu ihm kommen wir gleich … Und vom langen Kampf der «positiven Subversion und Sabotage», den Ziegler führt im Gammelfleisch des Kapitalismus, kennen wir zuletzt auch jede zähe Anekdote: «Hier, sagte der Che zu mir in Genf, hier, sagte der Comandante: Du bist ein Kleinbürger, du kommst nicht mit nach Kuba. Aber hier, da liegt dein Schlachtfeld!»

Der Mont Blanc, der da nicht steht

So. Spätestens hier entfernen wir uns ein paar Schritte von der Drehorgel mit den gut verlöteten Pfeifen. Sonst leiern wir am Ende gar noch selbst rum in gestanzten Mustern. Das Stereotype einer Politikerantwort kann ja auch davon rühren, dass man stereotyp fragt. Das tun bei Ziegler viele Journalisten, oft aus Resignation, irgendwann auch mal durchzudringen mit einer neuen Frage: «Bereuen Sie es nicht manchmal, mächtige Gegner zu scharf, zu verstockt angegangen zu haben?» Und immer antwortet Jean Ziegler mit Karl Kraus, dem scharfen Satiriker: «Er schiesst oft über das Ziel hinaus, aber selten daneben.»

Die erwähnten paar Schritte führen uns von der Station Russin, zwanzig Minuten Fahrtzeit von Genf-Cornavin entfernt, einen Rebberg hinauf zur Terrasse eines unglaublichen Idylls an Dorf und Landschaft. Eine Annäherung, so hoffen wir, vom «Arena»-geformten zum eigentlichen Jean Ziegler. Der Anstieg bringt uns ins Keuchen. So japsen wir, an der Schwelle von Zieglers Haus: «Scha-haffen Sie he-etwa diesen Rebhang noch? Mit Ihren 83 Jahren?» Ziegler nickt, wir blicken skeptisch, er bleibt beim Pokerface; in seinem Rücken lächelt Erica, Zieglers Gattin.

Alles hat von Anfang an unvermuteten Zauber, und lange wird nicht klar, weswegen. Wie gesagt: Ziegler redet ohne Punkt und Komma, wofür er eben steht. Gelingt es in seltenen Momenten, ihn aus der rhetorischen Rille zu bugsieren, schwenkt er nach einer halben Schleife hartnäckig sanft darauf zurück. Es sind die Töne ebendieser beiläufigen Schleifen, die in der Summe das Zimmer, die Terrasse vor Weinberg und Rhone, ja den ganzen Abend mit Zauber erfüllen. Im Grunde sind es nur die Zwischentöne in Bezug auf Erica, Zieglers Frau. Barfuss, den Gartenschlauch in der Hand, hat sie uns empfangen. Später serviert sie den Rotwein, den Ziegler vorschlägt. Sie redigiert, was er schreibt, nach seiner Aussage rigoros. Sie folgt, jenseits der Bilderwand, unsichtbar dem Gespräch; auf kurze, meist amüsierte Laute von ihr, die wir überhören, reagiert Ziegler jedes Mal, als hätte er dafür Fledermausantennen.