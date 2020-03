Ist der Lockdown schlecht für die Liebe? Das sagen Paarberater

Egal ob als Paar, Single oder in der Familie. Diese Tipps sollen helfen, in dieser besonderen Zeit nicht zu verzweifeln und die Beziehungen zu unseren Mitmenschen nicht zu gefährden:

Paare: Sofern es möglich ist, sollte jeder und jede den eigenen Arbeitsraum haben. So sitzt man nicht die ganze Zeit beieinander und verliert sich auch mal für ein paar Stunden aus den Augen. Man sollte sich die Arbeit aufteilen, damit jeder weiss, wann er was machen muss. Wenn der eine das Mittagessen macht, sollte der andere sich um das Abendessen kümmern. So ist die Arbeit gerecht aufgeteilt, und es gibt weniger Reibungspunkte oder Diskussionen. Romantik schaffen: Ein heisses Bad einlassen, Fotoalben zusammen füllen, sich gegenseitig massieren, vor dem Fernseher kuscheln. Das Positive aus dem Tag ziehen und es dem jeweils anderen vor Augen halten. Die Zweisamkeit anders gestalten als im Alltag. Jetzt ist beispielsweise Zeit für einen Spiele- oder Fernsehabend – all das, was normalerweise zu kurz kommt.

Singles: Mit anderen in Kontakt bleiben. Telefonieren, chatten, skypen. Wichtig ist: sehen und gesehen werden. Zu sich selbst finden und überlegen, was einem gefällt. Vielleicht findet man so zu einem alten Hobby zurück. Malen, schreiben oder vielleicht tanzen? Tagebuch schreiben. Seine Gefühle zum Ausdruck bringen, damit man nicht in eine Depression fällt. In Bewegung bleiben. Youtube-­Tutorials anschauen und diese zuhause nachmachen. Sport-Apps runterladen und Übungen machen. Dating-Apps nutzen und sich die Zeit mit Flirten vertreiben. So macht man nette Bekanntschaften, mit Leuten, die momentan in der gleichen Situation sind.

Familien: Dinge als Familie angehen: Einen Spieleabend organisieren und ausmachen, dass das Handy oder der Laptop dann zur Seite gelegt wird. Den Kindern auch Zeit für sich lassen. Dann können sie alleine Hörspiele hören, lesen, malen und zur Ruhe kommen. Familienrituale schaffen. Am Montag wird immer gemeinsam gebacken, am Dienstag kochen die Kinder, am Mittwoch wird zusammen ein Buch gelesen. Die Aktivitäten können frei gewählt werden. Das Wichtige ist das Beisammensein. Aufgaben verteilen. Das bringt ein Gefühl von Zusammenhalt und gibt den Kindern Verantwortungsbewusstsein. Mit jedem einzelnen das Gespräch suchen und herausfinden, was einen bewegt. Wovor hat der andere Angst? Was bedrückt ihn? Existenzielle Fragen klären. Das gibt Nähe und so lernen auch die Kinder, dass man über solche Themen reden kann. (dbo)