Nein, bei Sars starben von rund 8100 Erkrankten in 32 Ländern gemittelt 11 Prozent. Die Letalität bei den Über-65-Jährigen lag bei mindestens 50 Prozent. Bei Ebola sterben rund 70 Prozent der Erkrankten. Bei der Spanischen Grippe 1918/1919 wird eine Letalität von mindestens 2,5 Prozent vermutet. Was eher jener des Corona-Virus ähneln würde. Damals starben auch viele junge Menschen – das Corona-Virus ist vor allem für ältere gefährlich.

Ist Küssen ansteckender als Händeschütteln?

Wie man andere Menschen genau mit dem Virus anstecken kann, wird erforscht. Wahrscheinlich werden die Corona-Viren vor allem über eine Tröpfchen- und Kontaktinfektion weitergegeben – also durch direktes Anhusten oder Körperkontakt mit einer kranken Person. Eine reine Übertragung über die Luft wurde bisher nicht nachgewiesen. Die WHO rät darum, sich häufiger und gründlicher die Hände zu waschen. Begrüssungen mit Handschlag sind besser zu unterlassen, da sich viele Menschen beim Niesen die Hand vor den Mund halten. Besser wäre es, in ein Taschentuch zu husten und dieses hinterher in einem geschlossenen Behälter zu entsorgen. Im Zweifelsfall ist eine Begrüssung mit drei Küsschen auf die Wange weniger ansteckend. Aber generell gilt, weniger Körperkontakt ist momentan mehr. Die asiatische Verbeugung zur Begrüssung ist immunlogisch die beste Lösung.

Schützen Impfungen gegen das Virus?

Nein, bisher gibt es keine Impfung dagegen und auch andere Impfungen gegen Grippe oder Lungenkrankheiten bieten keinen Schutz.

Verschweigen die Regierungen die Wahrheit?

Davon ist nicht auszugehen. In Bedrohungslagen steigt hingegen die Wahrscheinlichkeit, dass Verschwörungstheorien auftauchen. Wie zum Beispiel die, dass das Virus im Labor gezüchtet wurde um den Menschen willentlich zu schaden. Dafür gibt es keine Hinweise – neue Viren tauchten in der Menschheitsgeschichte schon immer spontan auf. Allerdings versuchen Regierungen vermutlich ab und zu Fehler zu verschleiern, wie dies Wuhan der Fall war, wo ein Arzt bestraft wurde, der als einer der ersten die Gefahr offen legte.

Könnte das Virus die Menschheit ausrotten?

Theoretisch ist das nicht unmöglich, aber nur wenn das Virus mutiert: Es müsste sich zu einem hochansteckenden, lange unbemerkten und im Endstadium sehr letalen Virus entwickeln, gegen das es keine Abwehrmöglichkeit gibt. In der Regel können sich Erreger, welche ihre Wirte schnell töten, aber nicht schnell verbreiten, so dass man Massnahmen treffen kann. Unbehandelt sind Lungenpest oder Tollwut zu fast 100 Prozent tödlich. Gegen beide hat man aber gute Therapiemöglichkeiten.

Schützt die Schutzmaske vor dem Virus?

Die Maske allein bietet keinen sicheren Schutz vor einer Ansteckung. Das Tragen von Schutzmasken wird dem medizinischen Personal empfohlen, wirksam ist es aber nur in Kombination mit anderen Massnahmen wie konsequenter Handhygiene. Menschen, die möglicherweise am Virus erkrankt sind, sollten aber Masken tragen, damit sie möglichst nicht durch Husten oder Niesen das Virus verbreiten.

Kann man sich über einen Brief oder ein Paket aus China anstecken?

Nein. Laut der Weltgesundheitsorganisation darf Post aus China ohne Sorge angefasst werden. Die Viren überleben auf der Oberfläche eines Briefes oder Pakets nicht lange. Selbst wenn nicht alle Viren unterwegs gestorben wären, würde ihre Gesamtmenge nicht mehr für eine Ansteckung reichen.