In den touristischen Hochburgen herrscht Ruhe statt Rambazamba

Mallorca: Wer Ferien machen will, für den gilt: Maske tragen – und nicht mitsingen

Montag 9 Uhr in Palma. Die Strassen sind wie leergefegt. Wenn die Brise ein paar Worte herweht, dann sind es ausschliesslich spanische. Weit und breit keine deutschsprachigen Touristen.

Kurz darauf am Strand. Wieder leer. Eigentlich erwartet man hier eine Sardinenbüchse. Menschen, die, nur wenige Zentimeter voneinander entfernt, auf ihren kunterbunten Handtüchern liegen. Sogenannte Helmuts, die wahlweise Brillen, Wassermelonen oder kalte Getränke anbieten. Auch davon fehlt jede Spur. Nur einzelne Leute liegen mit mehr als genügend Abstand voneinander am Strand. Hunderte Liegen stehen frei und unbenutzt daneben. Ein ungewohntes Bild. Covid-19 rückt Mallorca in ein neues Licht.

Sauftourismus soll Geschichte sein

Wer Sangria-Eimer am Strand, eine volle Partymeile und Saufen bis zur Ekstase erwartet, wird diesen Sommer enttäuscht. Und das ist gut so. Das sagt zumindest Andreu Serra, der mallorquinische Tourismusminister. «Saufgelage, wie wir sie kennen, wird es nicht mehr geben. Das wollten wir so oder so dieses Jahr abschaffen. Corona spielt uns da in die Karten, und wir können die Situation für uns nutzen.» So wurden am Ballermann bereits alle Bars zwangsgeschlossen, weil die Partywütigen eben doch nicht so viel Wert auf Abstand gelegt haben. Und es sieht nicht so aus, als ob die Bars dieses Jahr wieder öffnen können.

So habe man Mallorca noch nie gesehen. Und genau da wittert Tourismusminister Serra eine grosse Chance, die Insel neu kennen zu lernen. «Es gibt viele schöne Ecken. Mallorca ist nicht nur die eine Strasse am Strand von Palma oder die andere Partymeile», pflichtet ihm Gari Bonet, Präsident des Hotelverbands, bei. Gemeint sind damit der Ballermann und Magaluf, die Partyhotspots der Deutschen und Engländer. Diese Art von Tourismus soll der Vergangenheit angehören, sind sich beide einig.

Jetzt soll auf Pauschalreisen gesetzt werden. Junge Leute seien weiterhin willkommen, aber nicht die partywütigen, heisst es. Aber wie will die mallorquinische Regierung das handhaben? Corona macht es leicht: Die Clubs auf der ganzen Insel sollen diese Saison geschlossen bleiben. Und tatsächlich: Montag, 22 Uhr, im Ferienort Peguera. Eigentlich eine belebte Strasse mit vielen Bars, Shisha-Lounges und Restaurants. Die Flaniermeile sieht aber aus wie ausgestorben. Kaum ein Licht brennt. Die meisten Bars sind geschlossen. Nur vereinzelte Restaurants und Souvenirläden sind geöffnet. Lediglich aus einer Bar dröhnt Schlagermusik. «Krümls Stadl», bekannt aus der deutschen Vox-Serie «Goodbye Deutschland», ist geöffnet. Doch auch hier findet sich keine Traube von partywütigen Menschen. Nur ein paar Leute sitzen an den Tischen. Und alle tragen sie eine Maske. Bei immer noch 27 Grad. Lediglich um an ihren meterlangen, bunten Strohhalmen aus dem Liter-Sangria-Fass zu trinken, nehmen sie die Masken ab.

Herbstferien sollen die neuen Sommerferien sein

Wer nicht gerade am Trinken ist und die Maske trotzdem nicht überzieht, der wird von einem der Kellner höflich daran erinnert, den Nase-Mund-Schutz doch bitte anzuwenden. Auch als um Mitternacht alle in die Bar gepfercht werden, weil eine Schlagersängerin auftritt, um die Leute zu entertainen.

Partystimmung will nicht so richtig aufkommen. Da bringt auch viel Klatschen und Schunkeln nichts. Denn mitsingen darf man nicht, das ist verboten, erklärt die Sängerin vor ihrem Auftritt.

Aber nicht nur im Ausgang ist alles anders. Auch in der Hotelanlage erinnert wenig an die gewohnten Ferien. Überall stehen Desinfektionsfläschchen und es gilt Maskenpflicht. Selbst die Zimmer sind schlicht eingerichtet. Keine Dekoration, keine Zierkissen oder unnötige Blätter, die lose herumfliegen. «Wir haben bewusst auf eine minimalistische Ausstattung gesetzt, damit es den Putzfachkräften leichter gemacht wird», erklärt Philippe C. Erhart, CEO der Universal Reisen.

Dieses Jahr sei es besonders hart, sich zu bewähren. Die Hotels würden zwar öffnen, aber keinen Gewinn erzielen können. «Es geht darum, ein Zeichen zu setzen. Reisen in Zeiten von Corona ist möglich. Die Leute sollen Vertrauen fassen, denn Mallorca ist toll», sagt er. Es sei bitter, dass die Insel Mitte Juli noch so leer sei, nichtsdestotrotz könne es noch ein gutes Jahr werden. Er setze vor allem auf die Herbstferien: «Das sind schon fast die neuen Sommerferien.»

Auch wenn die Situation alles andere als normal ist, fühlt man sich in den Ferien. Die Spanier haben ihre Freude und ihre Leichtigkeit nicht verloren. Das Universal-Hotel in Peguera geht auf Nummer sicher, trübt die Ferienstimmung aber nicht, wie einige Touristen finden. «Man fühlt sich wohl hier. Die Mitarbeiter tun alles dafür. Und das mit der Maske ist reine Gewöhnungssache», sagt eine Urlauberin aus Deutschland. Es stimmt, ein gewöhnliches Bild diese Tage im Speisesaal: Man isst, steht auf, um den Nachtisch zu holen. Ohne Maske. Auf halbem Weg kehrt man um und greift zu der Maske.

Was anfangs noch ungewohnt ist, wird bald zur Normalität. Und ganz so schlimm ist es nicht, denn am Strand und am Pool darf man sich weiterhin ohne Maske sonnen – und ein bisschen Abstand zum nächsten Handtuch tut ja auch mal gut.

Deborah Gonzalez

