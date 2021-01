Noch vor wenigen Jahren war die Entwicklung unvorstellbar. Doch nun beschleunigen die Elektroautos massiv. So sieht es auch Gregor Bucher, der die City-Garage in St. Gallen leitet:

Es gibt heute kein Beratungsgespräch mehr, in dem ein Kunde keine Frage nach Plug-in-Hybriden oder Elektroautos stellt.

Das Interesse habe im vergangenen Jahr signifikant zugenommen. Das zeigt sich in den Verkaufszahlen alternativer Antriebe. 2020 waren immerhin 6,3 Prozent der verkauften Neuwagen in der Schweiz reine Elek­troautos und acht Prozent teilelektrisiert – aufladbare Plug-in-Hybride mit Elektro- und Verbrennungsmotor an Bord. «Der Kunde hat jetzt eine grosse Auswahl an Alternativantrieben», sagt Bucher, der in seiner Garage die Marke Hyundai anbietet, welche die ganze Palette abdeckt: Elektroautos, Plug-in-Hybride, Hybride, Wasserstoffautos und die immer noch weitaus am meisten verkauften Benzin- und Dieselautos. Elektroautos aber fahren aus der Nische, in der sie über Jahre steckten. Neben der grösseren Auswahl gibt es dafür weitere Gründe: Erstens hat der US-amerikanische Visionär Elon Musk mit seinen Teslas das Batterie-Auto aus der Ökofundi-Falle geholt. Nach dem Motto «Seht her, ein Elektroauto ist schön, extrem schnell, luxuriös und eine teure Exklusivität.» Heute bietet Musk mit dem Tesla Model 3 zudem ein günstigeres Modell für die Masse.

Auch die Stromautos der anderen Marken sehen nun gut aus und kommen, im Gegensatz zu den ersten E-Autos, weiter als 100 Kilometer.

E-Porsche beschleunigt schneller als ein Ferrari Reichweiten zwischen 300 und 400 Kilometer, die Verschärfung der Klimadiskussion, die politischen Forderungen nach Elektromobilität und die Bussen für jene Marken, deren Autopalette zu viel CO 2 ausstösst, haben dem Elektroauto Schub gegeben und dazu geführt, dass inzwischen sehr viele Autohersteller Elektroautos anbieten. Sogar Porsche verkauft mit dem Taycan 4S einen elektrischen Sportwagen, der im Sprint jeden Ferrari stehen lässt. «Grundsätzlich werden die Marktanteile elektrifizierter Antriebe weiter zunehmen», sagt Christoph Wolnik vom Branchenverband Auto-Schweiz. Von einem starken Wachstum wie 2020 dürfe man aber nicht immer ausgehen. Wolnik:

Dieses Jahr kommen rund 20 neue rein elektrische Modelle auf den Schweizer Markt, 2020 waren es 23. Allein dieser Rückgang könnte für einen geringeren Nachfrageanstieg sorgen.

Für den Autohändler spiele es keine Rolle, ob er ein Elektroauto oder eines mit Verbrennungsmotor verkaufe, erklärt Bucher. Ob für eine Kundin der Umstieg auf ein Stromauto Sinn mache, werde im Beratungsgespräch abgeklärt. Für einen Mieter, der sein Auto auf der Strasse oder in einer Tiefgarage parkieren muss, ist es schwierig oder unmöglich, sein E-Auto zu Hause aufzuladen. Für einen Hausbesitzer ist das kein Problem, er lädt das Auto während der Nacht in seiner Garage und steigt am Morgen in ein vollgetanktes Auto.

Wegen der zeitintensiven Laderei braucht das E-Auto-Fahren etwas Planung. Da Herr und Frau Schweizer im Durchschnitt nur 35 Kilometer pro Tag fahren, sei das für viele aber machbar, sagt Bucher von der City-Garage. Gerade die uneingeschränkte Möglichkeit einer langen Fahrt nach Spanien und das Tanken innerhalb von drei Minuten sind aber entscheidende Faktoren bei der Wahl des Autotyps. Deshalb setzten viele Kunden nach Bucher nicht auf E-Autos, sondern auf Plug-in-Hybride. Entscheidend ist der ganze Lebenszyklus eines Autos Ökologisch macht das Elektroauto gemäss Christian Bauer vom Paul-Scherrer-Institut (PSI) absolut Sinn. Der Forscher hat den «ökologischen Reifenabdruck» der unterschiedlichen Antriebsarten berechnet und über den ganzen Lebenszyklus verglichen.