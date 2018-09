Ein Buch, viele Blätter und mehrere leere Kugelschreiber-Kanülen liegen auf dem Bibliothekstisch. Mark (Namen aller Studenten geändert), der Betriebsökonomie-Student der Fachhochschule Nordwestschweiz, sitzt vor seinem Wirtschaftsbuch und scheint in Trance zu sein. Er schaut nicht einmal auf, als ich hereinkomme. Ich nähere mich, sehe Dutzende vollgeschriebene Blätter und frage, ob das alles von heute sei. «Ja, ich lerne seit fünf Stunden», antwortet Mark. «Heute ist ein produktiver Tag.» Doch diese Produktivität kommt nicht von ungefähr, sondern von der chemischen Substanz, mit der er sein Gehirn pusht. Was früher Kaffee und Koffein war, ist heute Ritalin.

Fünf Prüfungen in einer Woche. Zwei Referate und eine Hausarbeit. Der Leistungsdruck scheint so hoch wie noch nie zu sein und Studien zeigen: Immer mehr Studenten sind überfordert. Sie können die meist knappen Zeitfenster nicht mehr einhalten und greifen deshalb zu Hilfsmitteln. Experten reden hierbei von Hirndoping. Denn eigentlich ist Ritalin ein Arzneistoff, der für die Behandlung von Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) eingesetzt wird. Kindern wird Ritalin beispielsweise verschrieben, wenn sie in der Schule allzu leicht abzulenken sind oder nicht stillsitzen können. Der Arzneistoff wirkt beruhigend – dank ihm lassen sich Informationen besser aufnehmen und es fällt leichter, aufmerksam zu sein.

«Der Druck ist unfassbar hoch und der Lernaufwand einfach zu gross», erklärt Peter. Der 25-Jährige studiert Betriebsökonomie an der Berner Fachhochschule. Die Hochschulen würden einem alles abverlangen. «‹Weniger ist mehr› gilt hier nicht. Immer mehr wissen, mehr machen, herausstechen – das ist das, was zählt», kritisiert Peter. Er selbst greife nicht nur zu Ritalin, auch Koffeintabletten seien in der Prüfungsphase Alltag. Zum Wachbleiben. Das Zurückgreifen auf chemische Hilfsmittel sei an der Fachhochschule aber nicht selten. Für gewöhnlich würden Studenten Lerngruppen bilden und die Tabletten mit ihren Kommilitonen konsumieren.