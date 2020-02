Der Geländewagen mit Ladefläche suggeriert Freiheit und Abenteuer. Er soll das Gefühl vermitteln, für alles gerüstet zu sein. Und hinter diesem Gefühl wittern die Autohersteller offenbar Erfolg. Denn das Angebot an Pick-ups ist in Europa in den letzten Jahren stetig gewachsen – während sich die Fahrzeuggattung in den USA seit Jahren grösster Beliebtheit erfreut. Im getesteten Trio versucht der Mercedes am stärksten, die Brücke zum normalen PW zu schlagen; er will im Grunde ein SUV mit Ladefläche sein. Vor allem, wenn er, wie getestet, als X350d mit starkem V6-Diesel und gehobener Ausstattung vorfährt. Der Pick-up gibt sich alle Mühe, ein echter Mercedes zu sein – das zeigt sich am bekannten Navigationssystem, dem zahlreichen Chromzierrat aussen und dem edlen Cockpit. Auf den zweiten Blick allerdings ist die Verwandtschaft zum preiswerteren Nissan Navara erkennbar. X-Klasse kann Anhänger von bis zu 3½ Tonnen ziehen Die untere Partie des Armaturenbretts wurde direkt vom japanischen Pendant übernommen; Klimasteuerung, Allradschalter und Wählhebel wirken im Cockpit folglich wie aus einer anderen Welt – das gilt auch für den billig wirkenden Plastikschlüssel. Vom Technikspender stammt auch der komplette Unterbau der X-Klasse. Heisst: Das Rückgrat bildet ein solider Leiterrahmen, wodurch die X-Klasse Anhänger von bis zu 3½ Tonnen ziehen darf. Auf der Pritsche, auf der gut eine Europalette Platz findet, darf der Stern 965 kg transportieren. Zudem finden in der Doppelkabine fünf Personen Platz – und dank starkem V6-Diesel mit 258 PS und 550 Nm Drehmoment samt Allradantrieb braucht man sich um Vortrieb keine Sorgen zu machen, verbraucht aber rund 10 l/100 km. Damit bietet die X-Klasse den guten Kompromiss zwischen Nutzfahrzeug und PW, ist aber eben ein Kompromiss. 3½ Tonnen Anhängelast schaffen auch grosse SUV, die sind in Sachen Verbrauch und Komfort aber in der Regel besser aufgestellt – und bieten einen geschlossenen Kofferraum. Ein Lieferwagen mit Pritsche ist dem Pick-up mit seiner hohen und eher kleinen Ladefläche überlegen, wenn es um die Zuladung geht. Dafür ist der X350d mit einem Listenpreis von 49'900 Franken (ohne Extras) aber vergleichsweise preiswert. Spass statt Nutzwert Mit seinem kleinen 2-Liter-Dieselmotor (213 PS, 500 Nm) ist der Ford Ranger Raptor zwar in Sachen Antrieb der Vernünftigste in diesem Trio. Mit 10-Gang-Automatik und Allradantrieb verbraucht er im Schnitt trotzdem 10,5 l/100 km: Die martialische Optik, die groben Stollenreifen und die eindrückliche Bodenfreiheit von 28,5 cm fordern ihren Tribut. Und erklären anschaulich, wofür der Raptor gebaut wurde: Er will hartes Gelände bezwingen. Die massiven Unterbodenplanken schützen gegen spitze Felsen, Wassergräben mit bis zu 85 cm Wassertiefe sind kein Hindernis. Genauso wie tiefe Schlaglöcher und schroffe Kuppen, welche das Fahrwerk mit armdicken Stossdämpfern wegbügelt, ohne jemals in ernsthafte Schwierigkeiten zu geraten.

Dafür muss man in Kauf nehmen, dass die Zuladung auf mickrige 545 kg sinkt, Anhänger dürfen hier maximal 2½ Tonnen wiegen. Zudem findet auf der Ladefläche nur knapp ein Euro-Palettenrahmen Platz. Der Ranger Raptor opfert viel Nutzwert für optimale Geländetauglichkeit – welche man hierzulande kaum ausloten kann. 57'650 Franken für regelmässige Offroadfahrer Auch wenn er auf der Strasse mit gutem Fahrkomfort und vergleichsweise agilem Fahrverhalten punkten kann – mit Vernunft hat das wenig zu tun, zumal die Parkplatzsuche mit einer Aussenlänge von 5,36 Meter zum Glücksspiel wird. Die Investition von 57'650 Franken für einen Ranger Raptor macht also nur für regelmässige Offroadfahrer Sinn, die damit einen der fähigsten Geländekraxler erhalten. Auf der Strasse oder als Nutzfahrzeug ist der Ford nie zu 100 Prozent in seinem Element. Der Dritte im Bunde sorgt auf den ersten Blick für Kopfschütteln. Mit seiner gigantischen Länge von 5,91 Metern und fast 2,6 Tonnen Leergewicht wirkt der RAM 1500 hierzulande wie ein Bernhardiner im Hamsterkäfig: einfach eine Nummer zu gross. Grössere Strassen und Parkplätze In den USA zählt diese Fahrzeuggrösse zu den meistverkauften – weswegen auch Strassen und Parkplätze grösser ausfallen. In hiesigen Gefilden ist es fast unmöglich, in der Innenstadt einen Parkplatz zu finden. Auch der Motor des Amis wirkt zunächst maximal unvernünftig: Ein 5,7-Liter-V8 mit 392 PS und 550 Nm; klassisch ausgelegt als Saugmotor ohne moderne Turbotechnik, aber immerhin mit Zylinderabschaltung für etwas Sparpotenzial. Darf man so ein Auto heutzutage noch fahren und verkaufen? Während der Testfahrten gibt der grosse Amerikaner eine eindeutige Antwort: Ja, man darf. Aber nur, wenn man auf ein echtes Nutzfahrzeug angewiesen ist. Als Alltagsauto für den Pendlerverkehr und den Einkauf beim Grossverteiler ist der RAM schlichtweg zu unvernünftig. Für Gewerbekunden könnte er aber ein interessantes Angebot sein. Denn in Sachen Nutzwert trennen ihn Welten von seinen europäisierten Kollegen. Riesig, aber erstaunlich vernünftig In der grossen Kabine geniessen fünf Passagiere das Platzangebot einer ausgewachsenen Luxuslimousine; hinzu kommen ein modernes Infotainmentsystem mit grossem 15-Zoll-Touchscreen, eine grosszügige Mittelkonsole, grosszügig bemessene, bequeme Ledersessel und zahlreiche Fahrassistenzsysteme, zum Beispiel ein Totwinkelwarner, der sogar einen allfälligen Anhänger mit einberechnet.