Im warmen Daunenrock

Die Insel gilt als eines der wichtigsten Brutgebiete der Königspinguine. Man schätzt, dass dort etwa 400'000 Tiere leben. Schon vom Schiff aus kann ich eine riesige Kolonie am Strand sehen – Zehntausende von Tieren. Nach der Landung im Zodiac, einer Art Gummiboot, nähere ich mich ihnen vorsichtig. Ein Erlebnis für alle Sinne: für das Auge, für die Ohren – aber auch für die Nase. Weil Königspinguine aufgrund ihrer Grösse bis zu 14 Monate für einen Brutzyklus brauchen, sind immer Jungtiere in der Siedlung anzutreffen.

Mit einem kleinen Eisbrecher sind wir in der Bucht Gold Harbour in Südgeorgien gelandet. Nein, nicht im Süden von Georgien, sondern auf der Hauptinsel im britischen Überseegebiet, das sich etwa 1400 Kilometer östlich der Falklandinseln befindet, die vor Argentinien liegen.

Die Fliegen sind aber nicht nur für uns Menschen gefährlich, sondern können auch bei Säugetieren Krankheiten übertragen. Da die lästigen Viecher nur wenige Meter über dem Boden aktiv sind, ist diese Löwin in die Krone einer Akazie geflüchtet. Völlig unüblich für das Verhalten von Löwen in dieser Gegend, geniesst sie die insektenfreie Zone und lässt sich auch durch unseren Besuch nicht stören.

In diesen passen Raubkatzen den Tieren ab und haben eine leichte Beute. Der gefährlichste Teil aber ist die Durchquerung der reissenden Flüsse. Die steilen Ufer sind schwierig zu überwinden, und im Wasser warten hungrige Krokodile. Schon seit einiger Zeit warten wir am Mara-Fluss auf eine Herde, die den Fluss überqueren muss. Wir beobachten dabei ein riesiges Nilkrokodil, das im seichten Wasser lauert und wie wir auf die Gnus wartet. Die Tiere sind nervös und haben Angst vor der steilen Böschung. Plötzlich springt ein Gnu über die Klippe und stürzt sich ins Wasser. Wie auf ein Signal folgt ihm die Herde. Langsam nähert sich das Krokodil dem steten Strom von Leibern, um urplötzlich auf ein Jungtier zuzuschiessen. Mit einem Sprung kann sich das kleine Gnu vor dem weit aufgesperrten Schlund retten und entkommt so dem sicheren Tod.

Ich bin in Afrika, im Masai-Mara-Nationalpark, um das einzigartige Spektakel der grossen Migration zu fotografieren. Auf ihrer Wanderung vom Süden der Serengeti bis in die Masai-Mara und zurück folgen jedes Jahr über eine Million Gnus und Zebras dem Regen und damit saftigem Gras. Mit ihren Jungtieren, die ganz im Süden auf die Welt kommen, wandern sie gegen 3000 Kilometer durch unendlich weite Savannen.

Die Männchen sind in der Gunst um die Weibchen nicht zimperlich und schlagen sich, den richtigen Giraffen gleich, mit den Hälsen, bis der Kampf entschieden ist. Der Verlierer entfaltet seine Flügel und fliegt zum nächsten Strauch, um dort sein Glück zu versuchen. Diese Flugkünste machen es auch so schwierig, sie zu fotografieren. Kaum hat man einen Winzling in Reichweite entdeckt und sich mit der Kamera herangepirscht, wird er nervös und fliegt davon. Es braucht ordentlich Geduld und einige Schweissperlen fliessen, bis dieses Bild gelingt.

Schon am frühen Morgen bin ich mit Vivienne, meiner madagassischen Reiseführerin, im Ranomafana-Nationalpark unterwegs. Sie hält Ausschau nach einem Strauch, der zu den Schwarzmundgewächsen gehört und nur in wenigen Gegenden von Madagaskar vorkommt. So exklusiv dieser Strauch ist, so aussergewöhnlich und skurril sind auch seine Bewohner: die Giraffenhalskäfer.

In der Natur konnte ich immer wieder beobachten, dass Tiere unglaubliche Fähigkeiten haben. Lange glaubte die Wissenschaft, dass Tiere nur einem vererbten Instinkt folgen und dass ihnen ihr Können in die Wiege gelegt worden sei. Doch in letzter Zeit kamen Forscher immer mehr zur Erkenntnis, dass auch Tiere lernen können. Unbestritten ist, dass neugeborene Säugetiere, selbst blind, instinktiv nach der Zitze der Mutter suchen. Auch, dass eine Mutter, ihrem Instinkt folgend, ihre Jungen verteidigt. Aus vielen Beobachtungen habe ich aber erkennen können, dass Tiereltern ihre Jungen erziehen, sie massregeln und ihnen Fähigkeiten beibringen, die für das Überleben in der Wildnis wichtig sind.

Männliche Tiere müssen die Gruppe verlassen, wenn sie geschlechtsreif werden. Sie leben dann als Einzelgänger oder in Junggesellengruppen. Am Rand einer grossen Wüste entdecken wir eine solche Gruppe und beobachten sie aus sicherer Distanz. Junge Elefantenbullen tendieren oft zu einem aggressiven und rüden Verhalten, um ihre Stärke zu demonstrieren. Zwei wollen offenbar wissen, wer der Stärkere ist, ohne zu realisieren, dass ein Sandsturm aufkommt und die Sonne verdunkelt. Wir bringen uns in Sicherheit, bevor uns die entfesselten Kräfte der Natur in Gefahr bringen.

So konnte sich eine Population von Elefanten entwickeln, deren Altersstruktur intakt ist. Elefanten sind die grössten Landtiere der Welt und können fünf Tonnen Gewicht oder mehr auf die Waage bringen. Die Tiere haben ein hoch entwickeltes Sozialverhalten und leben in Herden von mehreren Weibchen mit ihren Jungtieren.

Mit meinem Guide Greg bin ich im Amboseli- Nationalpark in Kenia auf Safari. Der Park ist umgeben von Land, das vom Stamm der Massai bewirtschaftet wird. Sie leben in alten Traditionen und dulden keine fremden Krieger auf ihrem Territorium. Das ist der Grund, weshalb das Reservat weitgehend von Wilderern verschont geblieben ist.

Ich bin mit einer kleinen Gruppe auf Falkland, um diese putzigen Tiere zu fotografieren. So wendig und schnell sie unter Wasser sind, so tollpatschig bewegen sie sich an Land und sorgen immer wieder für Heiterkeit. Spannend sind allerdings die Momente, in denen sie die Barriere des Wassers überwinden müssen. Geduldig warten sie, bis eine grosse Welle herannaht und rennen dann los, um sich todesmutig ins Wasser zu stürzen.

Die Tiere leben in grossen Clans, die von einem Weibchen angeführt werden und klare Strukturen haben. Ich bin mit meinem Guide Greg im Mala-Mala-Reservat im Norden von Südafrika unterwegs. Am Abend eines ereignisreichen Tages machen wir für den «Sundowner», den obligaten Apéro, auf einem Felsen Halt. «Ist darunter nicht die Hyänenhöhle?», frage ich Greg. «Kein Problem», antwortet er lachend, «vor einigen Jahren hat ein Filmemacher das Vertrauen des dominanten Weibchens gewonnen, und seither hat der Clan keine Scheu mehr vor Menschen.» Schon bald kommen zwei neugierige Jungtiere. Auf dem Bauch liegend, kann ich sie aus einem halben Meter Distanz fotografieren.

Hyänen haben keinen guten Ruf. Sie sind verschrien als stinkende, faule und hinterhältige Aasfresser. Wie so oft ist der schlechte Ruf nicht gerechtfertigt. Die Tüpfelhyänen, die überraschenderweise nicht mit Hunden, sondern mit Katzen verwandt sind, haben eine ausgeprägte Sozialstruktur und sind äusserst erfolgreiche Jäger. Ihr Beutespektrum reicht von winzigen Insekten bis hin zu Elefanten – am häufigsten werden allerdings Gnus und Zebras erbeutet. Ihr Gebiss ist in Bezug auf ihre Grösse das stärkste aller Säugetiere, sie können damit sogar Knochen eines Elefanten aufbrechen.

Schon vor Sonnenaufgang bin ich mit meinem Guide auf der Suche nach Tieren am Horizont, um sie als Silhouetten abzulichten. Das ist gar nicht so einfach, denn der Park ist hügelig und unsere Bewegungsmöglichkeiten sind eingeschränkt. Zudem lässt sich der Lauf der Sonne nicht aufhalten und schon steht sie über dem Horizont, ohne dass mir ein Bild gelungen ist. Doch dann entdecke ich eine Gruppe von Somalistraussen, die über die Savanne schreiten – direkt der Sonne entgegen. Die Strahlen der aufgehenden Sonne im Gegenlicht lassen die riesigen Vögel in einer besonderen Stimmung erscheinen.

Als mir mein Vater das Fotografieren beigebracht hat, war eine der Grundregeln: Die Sonne muss immer im Rücken des Fotografen sein. Das gilt auch heute noch in den meisten Situationen. In der hohen Schule der Fotografie erreicht man allerdings besondere Effekte, wenn Regeln gebrochen werden.

Wenn sie nahe der Oberfläche jagen, lassen sie ihre Beine hängen und berühren dabei das Wasser – dies erweckt den Eindruck, als ob sie auf dem Wasser gehen könnten. Das Spektakel fasziniert nicht nur mich, auch die anderen der Reisegruppe, und so ist an der Reling des Bugs ein grosses Gedränge. Ich suche mir ein ruhigeres Plätzchen und finde das auch am Heck, das gegen die Küste liegt. Zwar sind weniger Vögel da, dafür spiegeln sich die goldfarbenen Felsen im leuchtenden Blau des Meeres. Welch eine Freude, dem Farbenspiel der Wellen und den Vögeln ungestört zuschauen zu können.

Am frühen Morgen werden wir überrascht durch eine grosse Kolonie Sturmschwalben, die die Wasseroberfläche nach Plankton, kleinsten Fischlein und Krebstieren absuchen. Die Elliot-Sturmschwalben, wie sie genau heissen, sind etwa 15 Zentimeter lang und haben eine Flügelspannweite von gegen 36 Zentimetern. Sie verbringen die meiste Zeit in der Luft, leben aber, im Gegensatz zu ihren Artgenossen, in Küstennähe und nicht auf dem offenen Meer.

An einem Bananenbaum in einer Lichtung hängt ein grosser Blütenstand und die goldfarbenen Blüten warten darauf, befruchtet zu werden. Mit dem Duft des Nektars locken sie Vögel, Insekten und auch Fledermäuse an, welche Pollen von den männlichen Blüten zu den weiblichen tragen. Während eine Fledermaus in Erwartung des süssen Trankes schon ihre Zunge ausfährt, nähert sich von der Seite ein dominanter Artgenosse, der ihr den gefundenen Schatz streitig macht.

Sie sind nachtaktiv, tagsüber schlafen sie in Felshöhlen, hohlen Baumstämmen oder verlassenen Gebäuden. Die Suche ist schwierig, da wir die Tiere, mit ihren sieben bis neun Zentimeter Grösse, im Schein der Taschenlampen kaum sehen. Nur ab und zu spüren wir einen Luftzug, wenn sie geschickt an unseren Köpfen vorbeimanövrieren. Sie stossen Ultraschallwellen aus und können durch deren Reflektionen Hindernisse erkennen und umfliegen.

Farbige Federn, dekorative Kreationen, fantasievolle Kompositionen. Seit Jahrtausenden benutzen Menschen diese Schöpfungen der Tierwelt, um ihr schlichtes Erscheinungsbild zu verbessern und zu verschönern. Sie bedienen sich an wärmenden Fellen, schmückenden Elementen oder lassen sich vom Erscheinungsbild inspirieren. Diesem wunderschönen Kronenkranich begegne ich in der Serengeti, in Tansania. Von der Zeichnung im Gesicht hat sich wohl der Maler Miró anregen lassen, die Tönung des Federkleides liesse jeden Haute-Coiffeur schwitzen, und die filigrane Krone würde die Fähigkeiten eines Juweliers herausfordern. Wir können die Natur imitieren – aber nicht überbieten.

Der Homo sapiens kommt nackt und hilflos zur Welt. Vom Moment der Geburt bis zum Tod braucht er Kleider, um sich zu wärmen oder seine Nacktheit zu verbergen. Ganz anders in der Tierwelt. Viele Tiere kommen mit einem wärmenden Fell auf die Welt, stehen nach kurzer Zeit auf und sind schon bald in der Lage, der Mutter zu folgen.

Ameisenbären gibt es seit über 50 Millionen Jahren. Sie leben in Südamerika und sind in Wirklichkeit keine Bären, sondern gehören zu den Nebengelenktieren. Ihre direkten Verwandten sind das Faultier und das Gürteltier. Ich bin mit Fernando im Pantanal unterwegs, einer Sumpflandschaft im südwestlichen Brasilien, als wir plötzlich ein prächtiges Exemplar in der weiten Landschaft entdecken. Die seltsame Erscheinung ist geprägt von einem kleinen Kopf mit einer bananenförmigen Schnauze. In ihr versteckt sich eine bis zu 60 Zentimeter lange Zunge, die klebrig ist und mit der bis 30'000 Ameisen und Termiten pro Tag aus ihren Bauten geholt werden.

Wo sonst um diese Zeit Tier an Tier steht und die Jungtiere zu Zehntausenden mit ihrem Blöken nach ihren Müttern rufen, herrscht ein grosses Schweigen und eine gähnende Leere. Anhaltende Trockenheit hat das Gras verdorren lassen und es ist weit und breit kein Regen in Sicht. Die Herden folgen dem Futter und Wasser und nicht dem Kalender und sind schon weitergezogen. Nur vereinzelte Tiere sind zurückgeblieben und fressen, was sie finden.

Das Balzverhalten vieler Tiere ist oft ein Spektakel der besonderen Art. Ich möchte die Balz des Auerhahns beobachten und fotografisch festhalten.

Das ist kein einfaches Unterfangen, denn sie sind sehr scheu. Mein Freund Ole kennt einen Platz in einem norwegischen Hochmoor, an dem die Männchen zwischen Ende April und Anfang Mai in der Morgendämmerung um die Weibchen balzen. Er hat in Sichtweite des Balzplatzes ein einfaches Tarnzelt aufgebaut, in dem ich mich schon am Vorabend verstecke. Es ist kalt und unbequem, nur eine Matte und ein Schlafsack geben etwas Schutz. Die Tiere sind so empfindlich, dass sie durch die kleinste Störung während des Balzvorgangs vertrieben würden. Deshalb richte ich Kamera und Stativ schon jetzt ein.

Ich habe Glück und werde am frühen Morgen durch den typischen Balzgesang geweckt. Die Balzarie besteht aus dem Knappen mit dem Schnabel, einer Art klappern, das sich zu einem Hauptschlag überschlägt, und schliesslich dem Wetzen, einem zischenden Geräusch. Stetig wiederholt der Hahn das Lied, bis sich eine Henne vorsichtig nähert und sich von ihm «treten» lässt, wie die Begattung in der Jägersprache heisst. Es ist einzigartig, so etwas erleben zu dürfen, und die lange kalte Nacht ist sofort vergessen.

