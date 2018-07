Bomben statt Touristen

Die Zeit scheint stillzustehen in der Bucht an der Südspitze Kroatiens. Alles sieht noch genauso aus wie auf den Ansichtskarten der 60er-Jahre – nur eben übersät von den brutalen Spuren des Krieges. Die Hotelruinen, der leere Strandkiosk und der überwucherte Weg zum «Grand Hotel Kupari» stammen aus einer Zeit, als Kroatien noch jugoslawische Teilrepublik war und die Offiziere der Volksarmee mit ihren Familien hierhin in die Ferien fuhren. Ein ausländischer Investor möchte seit langem alles abreissen und die Bucht in ein Luxusresort verwandeln. Doch der Stillstand hält an. «Kroatische Bürokratie», sagt Martin und blickt dankbar hinauf zum Himmel.

Paradiesisch schön ist es hier, wenn man die Narben des Krieges ausblendet; so paradiesisch schön, wie die kroatische Küste immer war. Das wussten die österreichischen Adligen, die sich im 19. Jahrhundert an den Stränden sonnten. Das wussten die europäischen Touristen, die bis in die 1980er-Jahre zur Erholung hierher kamen. Und das wussten die Kroaten, die sich als jugoslawische Republik zusehends darüber ärgerten, dass sie den Grossteil ihrer Tourismus-Gewinne nach Belgrad abliefern mussten. Manche Kroaten sagen, ihr Land hätte am 25. Juni 1991 nur deshalb seine Unabhängigkeit ausgerufen, weil man die Devisen nicht länger mit den verarmten Schwesterrepubliken teilen wollte.

Dann, 1992, fielen die Bomben. Der Krieg liess die summende Tourismus-Maschinerie im Balkan-Paradies mit einem Schlag verstummen. Seit den Nullerjahren summt sie wieder; manchenorts so laut, dass es den Kroaten selber Kopfschmerzen bereitet.

In der Weltkulturerbe-Altstadt Dubrovnik, zum Beispiel. Wer zum ersten Mal im Abendlicht auf der Stadtmauer um die alten Quartiere spaziert, traut seinen Augen kaum. Dubrovnik scheint wie ein Traum aus Terracotta-Dächern und alten Gemäuern, durchzogen von einem Gassengewirr, in dem das touristische Highlife tobt wie eh und je. Beim Wiederaufbau der Stadt hat man tunlichst darauf geachtet, dass möglichst nichts mehr an den Krieg und an die Bomben erinnert.

Eine einzige Infotafel liess die Stadtverwaltung hinter dem Ploče-Tor am Eingang zur Altstadt errichten. Ansonsten ist nur noch die kleine Galerie «War Photo Limited», in der der neuseeländische Fotograf Wade Goddard seine Bilder aus den Kriegsjahren ausstellt. Sie liegt versteckt an einer der schmalen Gassen, die sich wie Fischgräte von der Fussgängerzone «Stradun» abspreizen.

Doch wer will den Kroaten den paranoiden Umgang mit ihrer eigenen Vergangenheit verübeln? Mit Krieg lassen sich die Massen schliesslich kaum locken. Es sei denn, die Kriege werden von attraktiven Schauspielern in fernen Fantasie-Welten geführt, wie jene in der amerikanischen Hit-Serie «Game of Thrones». Viele der martialischen Szenen haben die Filmemacher in Dubrovnik gedreht. Die Besucherzahlen sind seit der Ausstrahlung der ersten Staffel vor sieben Jahren in die Höhe geschnellt. 1,1 Millionen Touristen (darunter auffällig viele in «Game of Thrones»-T-Shirts) zwängten sich im vergangenen Jahr durch das 28'000-Seelen-Städtchen Dubrovnik.