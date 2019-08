Nach jedem Einsatz wird Nadia Kummer von ihrem Vater gefragt: Hörst du nun auf damit? Und jedes Mal antwortet sie: Nein. So war es auch diesmal, als sie im Juni aus der Demokratischen Republik Kongo zurückkehrte – einem Land, das gleichzeitig unter einer Ebola-Epidemie und unter gewaltsamen Konflikten leidet.

Innert eines Jahres sind rund 1800 Menschen an Ebola gestorben, es ist die zweitgrösste Epidemie, seit das Virus in den Siebzigern entdeckt wurde. Zwei Ebola-Behandlungszentren mussten im März nach bewaffneten Angriffen geschlossen werden. Während sechs Wochen leitete Nadia Kummer für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen ein Pflegeteam in der Stadt Bunia im Osten Kongos. Für die 28-jährige Neuenburgerin war es die strengste Zeit ihres Lebens. Dabei hatte der Einsatz ruhig begonnen. Als sie dort ankam, hatte es in diesem Gebiet seit über zwei Monaten keinen Fall von Ebola gegeben. Bei allen Patienten, die mit verdächtigen Symptomen wie Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit in ihrem medizinischen Zentrum eingeliefert wurden, konnte nach Labortests Entwarnung gegeben werden. Oft waren es Masern, welche die Symptome hervorgerufen hatten, und so nutzte das Pflegeteam um Nadia Kummer die Zeit, um eine Masern-Impfkampagne vorzubereiten.

Doch zwei Tage vor dem geplanten Start der Kampagne traf eine Ambulanz bei ihnen ein. An Bord eine 32-jährige Frau, die unterwegs gestorben war. An Ebola. Das änderte alles, an eine Impfkampagne gegen Masern war nicht mehr zu denken.