«Ich wollte einen Job mit viel Austausch zu den Leuten»: Contact-Tracer Joel Jost (19) aus Luzern

«Ich war gerade auf der Suche nach einer Zivildienst-Stelle und fand so zum Contact-Tracing bei der Lungenliga Zentralschweiz. Das passt perfekt – ich wollte nämlich unbedingt einen Job, bei dem man viel in den Austausch mit Leuten kommt. Meine Aufgabe ist es, Leute anzurufen, die positiv getestet wurden, oder die Kontakt mit einer positiven Person hatten. Unser Anruf kommt in der Regel aber nicht überraschend, da die Personen meist schon über die Situation im Bild sind. Wir klären sie darüber auf, wie sie sich in der Quarantäne oder in der Isolation genau verhalten sollen: Zum Beispiel dass man die eigenen vier Wände nicht verlassen und sich auch nicht im Garten aufhalten darf. Die Einhaltung dieser Regeln zu kontrollieren ist zwar nicht unsere Aufgabe. Aber wenn wir einen Verdacht haben, können wir dies dem Kanton weitermelden. Die grosse Mehrheit der Leute verhält sich korrekt und ist dankbar, dass wir sie beraten und unterstützen. Es kommt vor, dass wir es mit Coronaskeptikern zu tun haben. Aber auch diese können wir meist schnell beruhigen und zusammen eine Lösung finden.»