Dass Vitamine dem Körper Gutes tun, ist bekannt. Doch das Vitamin K2 scheint ein wahres Wundermittel zu sein: «Ein Knochenbooster und Gefässreiniger», «Mit Vitamin K2 werden Ihre Arterien wieder sauber!», «Der neue Superstar gegen Diabetes, Demenz und Krebs». Die Anbieter von Vitamin-K2-Produkten übertrumpfen sich derzeit in den Lobeshymnen für einen Stoff, der vor zehn Jahren noch weithin unbekannt war.

Unter den Herstellern finden sich mittlerweile grosse Firmen wie Burgerstein, Doppelherz, Hevert und Stada, deren Produkte in immer mehr Apotheken und Drogerien verkauft werden. Vitamin K2 ist im Trend. Was freilich zunächst nur bedeutet, dass damit viel Geld verdient wird. Doch auf den diversen Blogs und Diskussionsforen im Internet – egal, ob zu Diabetes, Infarkten und Osteoporose oder auch zu Wellness und Sport – lassen sich auch viele positive Erfahrungsberichte zur Einnahme des Vitamins finden. Und das lässt dann bei Patienten die Frage aufkommen, ob ihnen Vitamin K2 möglicherweise doch helfen könnte. Die Antwort darauf ist nicht einfach.

So zeigen Studien der letzten Jahre, dass Vitamin K2 tatsächlich in diverse Prozesse des menschlichen Körpers eingreift. Dazu gehören auch die Verkalkungen an den Blutgefässen, die Arteriosklerose. «Calcium hat im menschlichen Blut die Tendenz, sich in Form von Verkalkungen abzulagern», erläutert Hans Konrad Biesalski, Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin. Glücklicherweise gebe es zwar einen Eiweissbaustein, der das verhindern kann. «Doch der muss erst durch Vitamin K2 aktiviert werden», betont Biesalski. Man könne da also durchaus von einem Schutz vor Arteriosklerose und damit auch vor Infarkten sprechen.