Hoffnung für Arthritis-Patienten: Neues Medikament verspricht Heilung für steife Finger

Die Finger sind steif am Morgen, die Gelenke geschwollen. Die Frau bringt es nicht fertig, das Konfitüreglas zu öffnen, sie leidet an rheumatoider Arthritis. «Bei Arthritis denken viele an eine Alterskrankheit, doch dem ist nicht so. Es trifft junge und alte Menschen», sagt Andrea Rubbert-Roth. Die leitende Ärztin an der Klinik für Rheumatologie am Kantonsspital St.Gallen hat soeben eine Arthritis-Studie im renommierten «New England Journal of Medicine» publiziert. Die Rheuma-Forscherin hat zusammen mit ihrem Team in einer internationalen Vergleichsstudie die Heilungserfolge eines neuartigen Arthritis-Medikaments beweisen können.

Eine gute Nachricht für die 85000 Menschen, die alleine in der Schweiz an rheumatoider Arthritis leiden, die häufigste entzündliche Gelenkerkrankung. Gelenkschmerzen sind die Frühsymptome dieser Krankheit. Typischerweise erkranken die kleinen Gelenke – Finger, Zehen – zuerst. Aber es kann auch die grossen Gelenke wie das Knie betreffen.

Erkrankung beginnt nicht in den Gelenken

Neben Gelenkschmerzen und Steifigkeit ist die Schwellung der Gelenke ein typisches Merkmal der Erkrankung «Oft frage ich die Studenten, wo beginnt denn die Arthritis? Die sagen dann in dem Gelenk, oder in diesem... Doch das ist falsch», sagt Andrea Rubbert-Roth. Rheumatoide Arthritis ist eine Autoimmunantwort, bei der Antikörper entwickelt werden gegen körpereigene Strukturen. Das beginnt nicht in den Gelenken, sondern entweder in der Lunge, im Darmtrakt oder in der Mundhöhle. Erst in einem zweiten Schritt der Erkrankung betrifft die Entzündung auch die Gelenke. Ist sie mal dort, ist der autoimmune Prozess dafür schon abgelaufen. Und die Schäden an Knorpel, Knochen und Gelenken irreversibel. Deshalb sei die frühe Diagnose entscheidend. Die Rheuma-Forscherin sagt: