«Hoch Dragica» und «Tief Ahmet» – Darum haben Wetterphänomene künftig migrantische Namen

Der Verein Neue Schweizer Medienmacher*innen (NCHM*) wurde im Sommer 2020 gegründet. Das Pendant in Deutschland – die «Neuen deutschen Medienmacher*innen» – existiert seit mehr als zehn Jahren. Beide Vereine setzen sich für eine antirassistische Berichterstattung und mehr Vielfalt in den Medien ein. Ihrer Meinung nach sollten Medien mit Diversity-Checklisten arbeiten und auch nicht-weisse Menschen zeigen. Bei jedem Thema, in jeder Sendung. Sie weisen zudem darauf hin, dass in den deutschen Medien der Anteil an Journalist*innen mit Migrationshintergrund bei schätzungsweise fünf bis zehn Prozent liegt. In der Schweiz dürfte die Zahl laut NCHM* sogar noch tiefer liegen. Dies zeige: Guter Vorsatz allein reiche nicht. «Medienhäuser sollten eine Diskussion darüber führen, wie sie die Vielfalt in ihren Redaktionen steigern können. Die NCHM* halten dabei die Einführung von Quoten für eine mögliche Lösung.» (lex)