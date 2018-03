Der wochenlange Montgomery-Busboykott, der durch Rosa Parks’ Verhaftung ausgelöst wurde, sorgte für das Ende der Segregation in öffentlichen Bussen. Und durch das Urteil im Fall «Loving versus Virginia», der kürzlich mit dem Film «Loving» ins Kino gebracht wurde, legalisierte der Oberste Gerichtshof 1967 gemischte Ehen.

Das Museum in Atlanta ist dabei keineswegs eine nüchterne Aufarbeitung, sondern eine emotionale Zeitreise: Wenn man etwa das grosse Foto der kleinen Ruby Bridges sieht, der ersten Afroamerikanerin an einer weissen Schule, die vor dem Gebäude von US-Marshalls geschützt wird. Oder wenn King bei seiner «I Have a Dream»-Rede beim Marsch auf Washington auf Grossleinwand projiziert wird, was bei Besuchern für Tränen sorgt.

Nicht nur durch neuere Museen wie das in Atlanta ist die Geschichte der Afroamerikaner in der Öffentlichkeit in den vergangenen Jahren sichtbarer geworden. Erst kürzlich wurden in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten die wichtigen Orte und Brennpunkte der Bewegung in einem Civil-Rights-Trail zusammengefasst: Dazu gehören Kirchen, Gerichte, Schulen. Historische Erinnerungsorte, Denkmäler und Skulpturen der Widerständler.

Auch die Strecke der berühmten Freedom Walks, dreier grosser Protestmärsche auf dem Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung, ist als National Historic Trail markiert. Auf dem Highway 80 in Alabama kann man auf einer 54 Meilen langen Strecke ein Stück Geschichte abfahren, wo im Jahr 1965 Demonstranten, unter anderem angeführt von King, auf ihren Kampf für Wahlrechte der Schwarzen aufmerksam machten.

Startpunkt ist die beschauliche Kleinstadt Selma, wo ein kleines National-Park-Service-Museum die damaligen Ereignisse zusammenfasst und auch die Polizeigewalt thematisiert: In Sichtweite auf der «Edmund Pettus»-Brücke wurden die Protestierenden beim ersten Marsch von der Polizei niedergeknüppelt, was als «Bloody Sunday» in die Geschichte einging. Bis heute prangt in dicken, schwarzen Buchstaben der Name des ehemaligen Senators an der Brücke – der auch ein hochrangiges Ku-Klux-Klan-Mitglied war. Mittlerweile befindet sich für die aufmerksameren Besucher daneben eine Gedenktafel, die, wenn schon nicht auf den Namen, zumindest auf die blutigen Geschehnisse eingeht.

Erinnerung an Lynchopfer

Der letzte, fünftägige Marsch endete schliesslich mit 25 000 Demonstranten vor dem State Capitol Building in Montgomery – und führte zur Unterzeichnung des Voting Rights Act wenige Monate später. In der 200 000-Einwohner-Stadt in Alabama nimmt Michelle Browder Touristen in einem bunten Bus auf ihre «I am more»-Touren. Die Afroamerikanerin mit der markanten Brille, die sich auch um benachteiligte Jugendliche kümmert, gehört zu denen, die sich dafür einsetzen, gesellschaftliche Gräben und Vorurteile der schmerzvollen Geschichte zu überwinden. Sie nennt sich eine kreative Extremistin, eine Wahrheits- und Versöhnungskünstlerin.

Ihre Gäste bringt sie in Montgomery zu historischen Orten wie zu der Stelle, an der Rosa Parks einst in den Bus stieg und sich in einem so legendären wie symbolischen Akt weigerte, ihren Sitzplatz für einen weissen Fahrgast freizugeben. Bei der «Equal Justice Initiative» hingegen erfährt man von einem Projekt, für das Erde an Stellen gesammelt wird, wo früher Schwarze gelyncht wurden. Um an die Taten zu erinnern, wird diese Erde in Glasbehältern mit den Namen der Opfer ausgestellt – sie füllen dort bereits eine hohe Wand.

Es geht Browder auf der Tour aber nicht nur um Erinnerung. Sie zeigt auch, wie sich Schwarze und Weisse annähern – etwa im Barbier-«Chop Shop»: Ein schwarzer und ein weisser Friseur arbeiten dort in einem Salon zusammen. «Das Feedback war sehr gut, und trotzdem fühlen sich manche Gäste noch unwohl, dass Leute mit anderer Hautfarbe da sind», erzählen die beiden. Auch 50 Jahre nach der Bürgerrechtsbewegung ist solch ein Laden immer noch eine grosse Ausnahme.

Auch sonst bemerkt man auf einer Reise durch die Südstaaten rasch, wie segregiert die Gesellschaft weiterhin ist. Das gilt offenbar selbst für Kirchen: In der 16th Street Baptist Church in Birmingham, rund 100 Meilen weiter nördlich, sind am Sonntagmorgen nur Afroamerikaner beim überaus lebendigen Gottesdienst mit Band und Chor und einem Pastor, der sich zwischen den Gospelsongs über Trump und alltägliche Ungerechtigkeiten in Rage predigt.

Im September 1963 explodierte in dieser Kirche eine Bombe des KKK. 4 Mädchen kamen damals ums Leben; 22 Menschen wurden verletzt. Obwohl das FBI damals vier Ku-Klux-Klan-Mitglieder als Täter ausfindig machte, mussten sich die Männer lange nicht für den Anschlag verantworten.

Ihre Tat sorgte nicht nur in den USA für Aufmerksamkeit, sondern hatte darüber hinaus Einfluss darauf, dass 1964 das Antidiskriminierungsgesetz, der Civil Rights Act, verabschiedet wurde.

Köpfe noch nicht so weit

«Der Geburtsfehler dieses Landes ist, dass man von einer Überlegenheit einer Hautfarbe ausging und andere als minderwertig ansah. Das hängt nach wie vor in den Köpfen vieler Menschen – und das zu überwinden dauert Generationen», erklärt der Historiker Barry McNealy vom Civil Rights Institute in Birmingham, als er gegenüber der 16th Street Church steht.

Neben ihm erinnern Skulpturen an die beim Attentat getöteten Mädchen. In Sichtweite schaut ein Denkmal von Martin Luther King in ihre Richtung. Die Kirche bildet das Zentrum des Kelly Ingram Park, wo auf einem kreisförmig angelegten «Freedom Walk» einige Skulpturen als «Porträts von Terror und Leid» an die blutigen Ereignisse und Polizeigewalt und an die stillen Helden der Bewegung in Birmingham erinnern.

Selbst über 50 Jahre später hört man bei Gesprächen mit Afroamerikanern immer noch von Benachteiligungen, in der Bildung, im Beruf, im Justizsystem. Es geht immer wieder um Angst vor willkürlicher Polizeigewalt gegen Schwarze, vor Rassismus und Hassverbrechen.

Dass gerade seit der Trump-Wahl der Rassismus wieder offener sei, berichtet auch McNealy. Das hat ihm so manch schlaflose Nacht bereitet. «Doch wir sind weit gekommen», fügt er im Hinblick auf die Bürgerrechtsbewegung hinzu. «Es ist zwar noch lange nicht alles perfekt, aber es ist heute vieles besser, als es einmal war. Ich sehe, was wir erreicht haben.»