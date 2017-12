Nach der Veröffentlichung seiner Aufnahmen wurde Nicklen mehrfach gefragt, warum er dem Tier nicht geholfen habe. Seine Antwort: Er habe nicht immer 400 Pfund Robbenfleisch bei sich. Zudem ist es in Kanada verboten, Eisbären zu füttern. "Für dieses Tier gab es keine Rettung", schreibt er. Aber es gebe Lösungen: Den CO2-Abdruck verkleinern, das richtige Essen konsumieren, die Waldrodung stoppen. Und die Erde an die erste Stelle setzen. "Earth first." (mwa)