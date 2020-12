Hats gestimmt? Das war ihr Horoskop für 2020

Vor einem Jahr hat die Schweizer Astrologin Monica Kissling in die Sterne geschaut und prophezeit, 2020 werde ein «intensives Jahr». Wie intensiv, das konnte sich damals wohl noch niemand ausmalen.

In der Astrologie haben die in den verschiedenen Sternzeichen Geborenen allerdings unterschiedliche Voraussetzungen. Kissling hat in der Sendung «AstroTalk» der Regionalsender von CH Media – zum gleichen Konzern gehört auch dieses Newsportal – zu jedem der zwölf Sternzeichen eine Prognose für 2020 abgegeben. Die Aussichten für die jeweiligen Sternzeichen teilte sie in «günstig», «gemischt» und «turbulent» ein. Schauen Sie selbst, ob sich das in Ihrem Fall bewahrheitet hat oder nicht.