Das figurative Gedächtnis liegt in der rechten Gehirnhälfte. Und damit in der Nähe jenes Ohres, an dem die Mehrheit der Menschen ihr Handy beim Telefonieren halten. Nur etwa 20 Prozent der Studienteilnehmer lauschten mit dem linken Ohr den Telefongesprächen. In der Tendenz schnitten diese Schülerinnen und Schüler bei den Wörter-Tests schlechter ab. Und damit bei jenen Fragen, die eine Region der linken Gehirnseite überprüften; dort liegt das verbale Gedächtnis. «Das weist daraufhin, dass tatsächlich die Strahlung für die schlechtere Gedächtnisentwicklung verantwortlich ist – und nicht etwa der Umgang mit dem Handy per se.» Röösli betont allerdings, dass es sich dabei um Hinweise handle. Weitere Forschung sei gefragt.

Leichte Erwärmung des Hirns

Mit der Erfindung von Handys und Smartphones geht auch ein Streit einher: jener um die Gefährlichkeit der Strahlen des Mobilfunks. Gesichertes Wissen ist rar. Die Wissenschaft konnte mit der rasanten technologischen Entwicklung schlicht nicht mithalten. Zwar gebe es verschiedene Experimente, die im Labor den kurzfristigen Effekt zwischen Strahlendosis und Gedächtnisleistung untersuchten, sagt Röösli. «Doch die Resultate fielen widersprüchlich aus.» Einzig ein thermischer Mechanismus gelte als gesichert: Das Gehirn wärmt sich beim Telefonieren mit dem Handy auf. «Doch mit 0,1 bis 0,2 Grad Celsius ist der Effekt relativ klein», sagt der Epidemiologe. Deshalb sei er auch von den Befunden der zweiten Studie überrascht.

Rund 700 Schülerinnen und Schüler in der Schweiz haben daran teilgenommen. Um ihre Gedächtnisleistungen zu untersuchen, mussten sie sich Wörter und abstrakte Figuren einprägen – und kurz darauf möglichst viele davon abrufen und wiedergeben. Die gleichen Tests führten die Forscher ein Jahr später mit denselben Jugendlichen erneut durch. Dies, um herauszufinden, wie sich deren Gedächtnisleistungen entwickelt hat.

Für den Zeitraum dieses einen Jahrs analysierten die Forscher zudem die individuelle Strahlenbelastung der Schülerinnen und Schüler. Mobilfunkbetreiber lieferten ihnen die Nutzerdaten; und die Teilnehmer notierten zusätzlich, wie sie ihre Smartphones nutzten.