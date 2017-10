Anders als Facebook, das gegen radikale politische Äusserungen vorgeht und Profile löscht, lässt vk.com gewaltverherrlichende und rechtsradikale Statements stehen. Die deutsche «Tagesschau» sieht im russischen Netzwerk einen «Zufluchtsort für Rechtsextremisten» und der Radiosender Deutschlandfunk sagt über vk.com: «Die Seite fühlt sich an wie eine dreckige Stadt im Wilden Westen – ohne Sheriff.»

Das hat sich auch der Flumser Axt-Angreifer zunutze gemacht und seinen Fantasien freien Lauf gelassen. In Deutschland steht die Seite unter Beobachtung des sächsischen Verfassungsschutzes. In der Schweiz hingegen findet kein dauerhaftes Monitoring statt. Anne-Florence Débois, Sprecherin der Bundespolizei Fedpol, sagt auf Anfrage: «Die Polizei darf das Internet nicht überwachen. Wenn uns strafbare Inhalte gemeldet werden, werden wir aktiv, zuvor nicht.» Man kenne die Plattform vk.com aber und habe auch schon Meldungen zu auffälligen Inhalten erhalten. Die Äusserungen des Axt-Angreifers waren nicht darunter. «Der Flumser Fall ist eine kantonale Angelegenheit, in die Fedpol nicht involviert ist», erklärt Anne-Florence Débois.