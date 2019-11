Früher hatte der Adventskranz 24 Kerzen – heute kommt er aus Polen oder Weinfelden

Deutlich günstiger, aber ebenfalls nicht ganz klassisch sind die Gestecke, die dieser Tage zu Tausenden in Weinfelden hergestellt werden. In den alten Treibhäusern im Thurgau riecht es nach Heissleim, ein Radio läuft und an langen Tischen nehmen Adventsgestecke langsam ihre Form an: Rote Kerze, silberne Kugeln, etwas Zypressengrün, rosa Schlaufen werden im Sekundentakt von Hand gesteckt und geleimt.

Am Sonntag wird sie angezündet, die erste Kerze am Adventskranz. Startflämmchen für eine besinnliche Zeit – vorausgesetzt man hat es bis dann geschafft einen Adventskranz auf den Stubentisch zu stellen.

Die Arbeitsabläufe bei der Spirig AG in Weinfelden sind klar definiert. Die Gestecke für die Migros müssen anders aussehen als jene für Coop oder den Fachhandel. Und was bis elf Uhr bestellt wird, verlässt noch am gleichen Tag die Hallen in Weinfelden.

Mehr als 30'000 Adventsgestecke produziert das Unternehmen in der Vorweihnachtszeit. Klassische Adventskänze aus Tannengrün, würden sie keine machen, sagt Geschäftsführer Adrian Breu. «Die Konkurrenz aus dem Osten ist viel preisgünstiger, da haben wir als mittelgrosse Schweizer Firma keine Chance.»

Kränze aus Polen, kühlgestellt seit Wochen

Bei der Migros heisst es auf Anfrage dann auch, dass die Adventskränze aus Tannengrün in Handarbeit in Polen gebunden würden, zu einer Jahreszeit, wo noch niemand an den Advent denkt. Anschliessend werden die Kränze nach Deutschland transportiert, wo Kerzen und Dekorationen angebracht werden. Danach harren sie gut gekühlt Wochen auf den Verkaufsstart am 19. November.

Allzuviel Grünzeug findet man bei den Kreationen der Spirig AG nicht mehr. Das Kreativteam ersinnt jedes Jahr bis zu 1000 neue Kreationen, aus denen die Grosskunden – bis zu 6 Monate im Voraus – auswählen können. Da werden etwa vier rosa Kerzen in eine Art Schiff aus Rebholz gestellt und das ganze reich verziert. Kostenpunkt rund 34 Franken. Am besten würden die kleinen Kreationen mit nur einer Kerze laufen», sagt GeschäftsführerAdrian Breu.

Landfrauen springen in der Vorweihnachtszeit ein

Um die grossen Bestellmengen bewältigen zu können hat er zusätzlich zu den rund 90 Mitarbeitern 20 Bäuerinnen auf Stundenbasis eingestellt. Ein Glücksfall für seinen Betrieb seien diese Frauen.

«In den Wintermonaten gibt es auf den Bauernhöfen weniger und bei uns mehr als genug zu tun.» Und so kommt es, dass Thurgauer Landfrauen Adventsgestecke für die halbe Schweiz zusammenstellen. Modern und schlicht für die Deutschschweiz, klassisch und mit religiösen Motiven für die Westschweiz und das Tessin.

24 Kerzen auf einem Wagenrad

Doch von wegen klassisch – den ersten verbrieften Adventskranz schmückte kein einziges Tannzweiglein. Er bestand aus einem Wagenrad auf dem 20 kleine rote und 4 dicke weisse Kerzen befestigt waren. Gebastelt hatte ihn 1839 der evangelische Pfarrer Johann Hinrich Wichern für sein Waisenhaus.

Anhand der Kerzen konnten die Kinder abzählen, wieviele Tage es noch bis Weihnachten dauert. Aus diesem Wichern-Kranz wurde dann über die Jahrhunderte ein Kranz mit immer mehr Tannengrün und immer weniger Kerzen. Wer hat denn schon Platz ein Wangerand von bis zu vier Meter Durchmesser in die Stube zu stellen.