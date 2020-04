Fortschritt in der Krise: Seuchen beschleunigten schon immer den Ausbau des Gesundheitswesens

Als zu Beginn der 1830er-Jahre in Europa erstmals die Cholera auftrat, war der Schock gross. In der Schweiz hatte man sich seit dem Ende des 17. Jahrhunderts in der Sicherheit gewiegt, dass Pandemien wie die Pest überwunden seien.

Deshalb waren die Instrumente, um gegen die Cholera vorzugehen, noch die gleichen wie in den Jahrhunderten zuvor: seuchenpolizeiliche Massnahmen wie die Quarantäne einzelner Personen, die Abriegelung von Gemeinden oder die Schliessung kantonaler und nationaler Grenzen. Eine ständige Gesundheitsbehörde existierte noch nicht. Brach eine Seuche aus, wurde jeweils für eine begrenzte Zeit ein Gremium eingesetzt, bestehend aus Ärzten und Apothekern.

Die Cholera traf auf eine Gesellschaft, die von Industrialisierung und Urbanisierung geprägt war. Von der Not getrieben, wanderten grosse Teile der ländlichen Bevölkerung in die Städte ab. Sie hofften, dort Arbeit zu finden. Die Städte waren auf dieses Wachstum nicht vorbereitet. Das zeigte sich zuerst in den Metropolen London und Paris.

Das traditionelle Seuchenregime konnte die Lage nicht entschärfen. Die vernachlässigten und vielfach überbelegten Wohnungen sowie die fehlende Abfall- und Abwasserentsorgung bildeten einen idealen Nährboden für die regelmässig auftretenden Infektionskrankheiten Typhus und Cholera. Das war die Geburtsstunde der Hygienebewegung. Gefordert wurden umfassende Massnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen.

Armut als grösste Bedrohung für die Gesundheit

Als das Städtewachstum im Verlauf der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch in der Schweiz Fahrt aufnahm, wurden französische, englische und später deutsche Hygieniker zu Vorbildern. Das galt zunächst für die Wissensproduktion.

Die Cholera-Epidemien, deren Ursachen bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts unbekannt bleiben sollten, gaben der sich entwickelnden medizinischen Statistik starke Impulse. Mit detaillierten Erhebungen hoffte man, Erkenntnisse über ihre Entstehung und Verbreitung zu gewinnen. Die Bevölkerung wurde nach Wohnquartier, Wohnungstyp, Einkommensniveau und Alter klassifiziert und die Mortalitätsrate untersucht.