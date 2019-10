Forscher der ETH: «CO2-Steuern sind nicht per se ein politischer Selbstmord»

Politisch ist die Schweiz am Wochenende grüner geworden. Bloss ist damit nicht garantiert, dass automatisch der CO2-Ausstoss sinkt. Im Gegenteil, es wird heftig disktutiert, wie die Schweizer CO2-Steuer (siehe Box am Ende) künftig gestaltet sein soll, damit sie eine politische Mehrheit findet. Und wann ist sie zu hoch?

Genau dies haben zwei ETH-Politikwissenschafter untersucht mit Umfragen in Deutschland und den USA. Diese Länder haben sie ausgewählt, weil sie wichtig sind: die USA als zweitgrösster CO2-Verursacher nach China – und Deutschland als grösste Volkswirtschaft in Europa. «Deutschland ist ein ökonomisch und klimapolitisches Schwergewicht», verdeutlicht Thomas Bernauer, Professor für Politikwissenschaft an der ETH Zürich, die Wahl.

Zusammen mit Liam Beiser-McGrath, Oberassistent an der ETH, befragte Bernauer online mithilfe der Umfragefirma IPSOS je rund 3000 Personen in Deutschland und den USA. Die Stichproben sind bezüglich Alter, Wohnregion, Einkommen, Berufsbildung und Geschlecht repräsentativ.

Bloss nicht zum Stopfen von Finanzlöchern

Die Befragten bewerteten eine Reihe von CO2-Steuer-Modellen, deren Eigenschaften in einem Experiment zufällig variiert wurden. So erfuhren die Wissenschafter die Zahlungsbereitschaft für ein bestimmtes CO2-Steuer-Modell.

Ein Ergebnis war besonders klar: Wenn die Befragten über die Verwendung der Steuern Bescheid wissen, sind sie zahlungsbereiter. Und: «Hauptsache, das Geld wird nicht verwendet, um den Staatshaushalt zu sanieren oder um für Unternehmen Steuererleichterungen zu schaffen», sagt Bernauer. Für bestimmte Zwecke finden sich sogar deutliche Mehrheiten: Werden die Gelder für Investitionen in erneuerbare Energien eingesetzt, dann gibt es in den USA eine mehrheitliche Zustimmung (also knapp über 50 Prozent) bis zu 60 Dollar pro Tonne CO2. Das entspricht rund 860 Dollar Mehrausgaben für den Durchschnittsbürger. Es ist zudem genug hoch, damit die Steuer überhaupt eine Verhaltensänderung bewirkt.

Würde das Geld an die amerikanischen Bürger zurückerstattet, liegt die Akzeptanz gemäss den ETH-Forschern ebenso hoch.

Und in Deutschland? Auch dort waren die Befragten eher bereit zu zahlen, wenn die Steuer in die Forschung oder an die Bürger zurückfliessen würde. Allerdings zeichnete sich nur bis zu 20 Dollar pro Tonne CO2 eine Mehrheit ab.