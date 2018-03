Ein bisschen Daktari und Albert Schweitzers Lambarene, beides verbunden mit Bernhard Grzimeks Zebraflugzeug aus «Die Serengeti darf nicht sterben». Oder mit dem Doppeldecker von Robert Redford in «Out of Africa». Bei älteren Jahrgängern dürfte noch ein Schuss René Gardi dazukommen, jener Reiseabenteurer mit Tropenhelm, der uns in Bildbänden, günstiger zu kaufen dank Silva-Punkten, noch zuzeiten von Radio Beromünster Afrika und Arabien nahegebracht hatte.

Darüber kann man nur höflich schweigen, keine Frage. Piloten mögen Piloten geworden sein aus dem Traum heraus, fliegen zu können. Aber es sind in der Praxis dann doch eher nüchterne Naturen, was nichts als richtig ist, gerade angesichts der vielen Probleme, die sich rein technisch in den meisten exotischen Örtlichkeiten stellen.

Alles in Ordnung. Gegen Schluss aber wagen wir doch noch eine Hypothese, ehe wir uns dem Sachlichen widmen – beziehungsweise den klugen Motiven, um die Sachlichkeit der Mission zu betonen. «Antoine de Saint-Exupéry», sagen wir, «der Autor von ‹Nachtflug›, hätte sich nach dem Krieg sicher um einen Pilotenjob bei der MAF beworben.» Das bekräftigen nun beide Herren ebenso spontan wie lebhaft. Leutwyler, der Chef, der viele Jahre in Afrika geflogen war und seine Familie nach Afrika mitgenommen hatte – Senegal, Kongo und Mali –, schwärmt von der Zeit: «Als wir aus dem Kongo rausmussten, wollten die Kinder bleiben. Die Zeit für sie war paradiesisch.»

Wird es ihm heute nicht langweilig in Aarau, bloss im Büro? «Was mich jetzt beflügelt», sagt Leutwyler, «ist, jungen Leuten den Weg zu ebnen, Pilot oder Mechaniker bei der MAF zu werden. Gutes zu tun und das Christsein zu leben, ist das eine. Das andere ist, die Menschen in einer nicht so privilegierten Welt kennen zu lernen. Das ist für uns auch ein Privileg und eine grosse Lebenserfahrung – eine Erfahrung, welche am Ende auch die Kinder unserer Piloten und Mechaniker für ihr Leben sehr nachhaltig prägt.»

Und nun wirklich etwas Sachlichkeit, ein paar Zahlen: Die MAF steht in über 25 Ländern im Einsatz. Dreihundert Mal fliegt sie jedes Jahr um die Welt, über zwölf Millionen Kilometer. Dreitausend Orte fliegt die Mission an, teilweise in schwer zugänglichem Gebiet. 135 Kleinflugzeuge und rund 1300 Mitarbeiter setzen sich für rasche Hilfe aus der Luft ein, nach Angaben der MAF: «Unabhängig von Nationalität, Kultur oder religiöser Überzeugung».

Christliche Missionare befinden sich selbstverständlich hie und da an Bord. Wir zitieren aus einer MAF-Broschüre: «Mitarbeiter verschiedenster einheimischer Kirchen und Gemeinschaften fliegen zu Menschen, die nach Gott fragen.» Nach Gott fragen freilich nicht überall alle gleich, was Konfliktpotenzial bergen kann. Auch deshalb übt man klugerweise Zurückhaltung und verstrickt sich nicht in «Abenteuerlust». Allerdings unterschiedlich: Die Europäer tun das etwas klüger, was Leutwyler so niemals sagen würde, im Gegensatz zu den missionarisch – sagen wir: hemdsärmeligen Amerikanern. Von den USA aus ging es 1946 los mit der MAF, zusammen mit England. Die erste Maschine – das für unsere Aviatikfans – war ein Waco-Doppeldecker von Continental.

Die MAF erledigt viele Transportflüge auch für Hilfswerke – wie Rotes Kreuz, Médecins sans Frontières, Allianzmission oder für die Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza). Die zahlen natürlich andere Tarife als bloss «ein Huhn». Bei der Frage, wie es ums Geld steht, ist man bei der MAF ebenfalls sachlich, sprich: zurückhaltend. Zwei Drittel der Kosten würden bestritten aus Spenden, sagt Leutwyler. Aus der Schweiz flössen drei Millionen Franken jährlich an die MAF: «Wir würden gerne mehr fliegen.»

Von Afrika nach Asien und retour