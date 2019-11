ETH-Professor: «Es gibt keinen Öl-Peak, das ist Quatsch»

Für die Energiewende brauche es viele kleine Revolutionen, sagt Christophe Ballif. Er vergleicht das mit dem Game «Fortnite». «Die haben es geschafft, über zehn Millionen Spieler mit einer Super-Synchronisation online zusammen zu schalten. Warum soll das bei den Energiesystemen nicht gehen?», fragte der Leiter des Fotovoltaiklabors der ETH Lausanne und des Fotovoltaik-Zentrums des CSEM in Neuenburg kürzlich im Hightech Zentrum Aargau in Brugg. Ballif, auch schon als Solar-Papst bezeichnet, hat im Jahr 2016 den renommierten Becquerel-Preis der EU-Kommission erhalten für die Entwicklung der Silizium Heterojunction Solarzellen und den Transfer der Fotovoltaik-Forschung in die Industrie.

Sie beklagen, dass die Erdöl- Wirtschaft eine zu starke Lobby habe. Bremst das die Solarenergie? Christophe Ballif: Die fossile Wirtschaft verdient viel Geld. Da hat sie natürlich kein Interesse daran, fossile Treibstoffe verschwinden zu lassen. Die fünf grössten Ölfirmen haben in den letzten neun Jahren in Brüssel 250 Millionen Euro für Lobbying ausgegeben. Das Öl wird weiter fliessen. Es gibt keinen Öl-Peak, das ist Quatsch. Benzin könnte man auch aus Kohle machen und davon gibt es genug. Welche Auswirkungen hat dieses Lobbying? Es bremst die politischen Entscheidungen. Damit sich die Fotovoltaik entwickeln kann, muss man aber die richtigen Rahmenbedingungen haben. Auch für die anderen erneuerbaren Energien.

Bisher war das Schweizer Parlament nicht besonders proaktiv, was die Unterstützung betrifft.

Inwiefern? Natürlich muss die Schweiz wirtschaftlich wettbewerbsfähig bleiben. In der nächsten Legislatur werden vier Wege diskutiert. Erstens nur das Minimum oder nichts tun, wie das einige im rechten Spektrum möchten. Zweitens eine Intensivierung mit mehr Unterstützung für Elektroautos, Wasserstoff-Lastwagen, Wärmepumpen, Solarenergie und Geothermie. Der dritte Weg ist, Gelder umzulenken, mit Lenkungsabgaben im CO2-Gesetz. Viertens ist das Verbieten und Verzichten eine Variante. Zum Beispiel die Pflicht, beim Bau eines neuen Hauses Fotovoltaik auf dem Dach zu installieren. Sind Zwang und Verbote notwendig? Auf Dauer wahrscheinlich schon. Wenn man für alle neuen Gebäude die Ölheizung verbietet, geht der CO2-Ausstoss zurück. Allerdings haben die Leute dann keine Wahl mehr. Also darf die Heizung mit erneuerbarer Energie nicht viel mehr kosten als eine Ölheizung. In der Schweiz werden wir einen Kompromiss zwischen Nichtstun und Verboten wählen. Wieviel Fotovoltaik braucht es für eine Schweiz ohne fossile Treibstoffe? Ein bedeutender Teil der Schweizer Dächer sollte 2050 mit Fotovoltaik bedeckt sein sowie auch ein Teil der Fassaden. Und zwar mehr als heute in der Energiestrategie des Bundes geplant ist. Theoretisch würden die Schweizer Gebäude für die Fotovoltaik ausreichen, um zusammen mit der Wasserkraft genug Energie für die Schweiz zu erzeugen, inklusive Mobilität und Heizung. Skeptiker sagen, das sei zu teuer. Die verstehen nicht, wie rasch sich die Technologie entwickelt. Solarmodule zu importieren ist heute günstiger als Erdöl einzuführen. Und zwar um den Faktor 15 pro nutzbare Kilowattstunde. Die Arbeitsplätze bleiben zudem in der Schweiz. Ich kämpfe dafür, dass die Solarenergie günstiger wird. Wie soll Solarstrom billiger werden? Strom aus der Sonne ist in vielen Teilen der Welt schon die günstigste Energie, wenn man den Strom auch verkaufen kann. Es gibt keine Begrenzung für die Menge an Solarenergie. Viele Firmen in Europa, nicht nur in China, bauen Solarmodule, damit sinkt der Preis.

In zehn Jahren sind die Modulpreise um den Faktor 10 gesunken und werden in zehn Jahren nochmals um 40 Prozent günstiger sein. Zudem gibt es neue Entwicklungen bei der Produktion.