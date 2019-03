Anita legt das Bild zurück auf den Salontisch und greift nach einer Zigarette. Im Moment rauche sie etwas viel, sagt die Seniorin mit entschuldigendem Blick. Vor kurzem ist für sie eine Welt zerbrochen. Schon zum zweiten Mal. Nochmals greift Anita zum Bild auf dem Tisch – eine Ultraschall-Aufnahme vom Bauch ihrer Tochter Jessica, auf der ein winziges Etwas zu sehen ist. «Wir haben uns alle so gefreut.» Im Herbst sollte das Baby geboren werden. 16 Monate ist es her, seit die Familie schon vom kleinen Jeremy Abschied nehmen musste, Jessicas erstem Sohn. Er kam zu früh zur Welt mit nur 450 Gramm Gewicht. Jeremy starb nach 10 Tagen. Die Ärzte glaubten daran, dass es bei einer neuen Schwangerschaft gut werden könnte. Vor zwei Wochen kam dann der Anruf: «Mama, ich habe das Kind verloren.»

Doch viele Senioren – und speziell die Frauen – finden sich plötzlich in einer Situation wieder, die jener sehr ähnlich ist, als damals aus Freundinnen Mütter wurden. Wieder entstehen zwei Lager: jene Frauen, die Enkelkinder haben, und jene, die keine haben. Jene, die stolz Fotos von süssen Kindern herumzeigen und bei jedem Treffen das neuste Detail aus der Kinderentwicklung mitteilen. Und jene, die dem nichts zu entgegnen haben. Die gefragt werden: «Hast du noch keine?»

Sie findet es manchmal ungerecht, dass mache Familien sich sehnlichst ein Baby wünschen und alles bieten könnten, was es für eine glückliche Kindheit braucht, aber es klappt nicht. «Andere bekommen Kinder und behandeln sie so schlecht, dass sie sterben.»

Manchmal wünschte ich mir schon, es wäre ein Enkelkind da, mit dem ich etwas unternehmen könnte. Ich hätte so viel zu geben.

Auch Herta hat sich immer darauf gefreut, Grossmutter zu werden. Die 61-Jährige ist traurig darüber, dass ihr Sohn und seine Frau abwinken, wenn es ums Thema Nachwuchs geht. «Sie sind beide Akademiker und wollen erst mal an ihrer Laufbahn feilen», sagt Herta. Lange sah es so aus, als würde ihre Tochter ihr den Wunsch nach einem Enkelkind erfüllen. Karolina heiratete und bezog mit ihrem Mann ein Häuschen, das gut Platz für mindestens zwei Kinder bietet. «Sie wollte so schnell wie möglich Kinder», sagt Herta. Als sich keine Schwangerschaft ergab, ging Karolina zum Arzt. Herta lässt den Kopf hängen: «Sie wird keine Kinder bekommen können.»

Die Liebe, die sie keinem Enkelkind zukommen lassen kann, schenkt sie ihrem Hund und der Katze. «Was soll ich denn machen? Ich konnte es mir nicht aussuchen», sagt sie. Wie für viele – vielleicht gerade noch für diese Generation – gehört das Grossmuttersein auch für Herta zum idealen Lebenslauf. Ohne Enkel fehlt etwas, finden sie.