In Lörrach steht ein langer Tisch aus grobem Holz. Tief hängen drüber die Loftlampen und drumherum stehen Drehstühle aus grobem, dunklem Metall. Für die Gäste an diesem Tisch bereiten die Mütter Vu (49) und Chu (60) frisches Sushi und asiatisches Essen zu, so wie die beiden Mütter zuhause für ihre Familien kochen.

Rechts vom Esstisch kauft man bei Herrn Maurer an der besten Fischtheke Deutschlands alles, was im Meer schwimmt (und ich meine «alles» – ausser Touristen und Haifische). Links davon bieten Metzger Hans Friedli und sein Team so ziemlich alles an, was auf dem Bauernhof rumläuft (ausser dem Hofhund), mit regionaler Aufmerksamkeit und in hoher Qualität.

Hier im «Hieber» in Lörrach herrscht eine Markthallen-Athmosphäre. Wandfliesseninterieur und Stimmengewirr.