Materialien

Zwei Haselstöcke, 60 cm lang, etwa 3 cm dick

Ein Haselstock, 30 cm lang, etwa 3 cm dick

Schnur, mindestens 1,5 Meter lang

Haselstock, 70 cm lang als Wurfarm, etwa 2 cm dick

Anleitung

Die beiden 60 cm lange Stöcke an einem Ende mit dem Sackmesser anspitzen (Bild 1). In die Enden des 30 cm langen Stocks auf beiden Seiten ein V einsägen. In diese V-Nuten werden später die Seitenpfosten des Katapults eingesetzt. Nun einen der 60 cm langen Stöcke so in den Boden schlagen, dass noch etwa 40 cm aus dem Boden ragen. Den 30 cm langen Stock mit der V-Nut an den eingeschlagenen Stock anlegen und den zweiten, 60 cm langen Stock am anderen V-Ende einschlagen. Das Grundgerüst ist damit fertig. Die Schnur 5- bis 10- mal um die oberen Enden der langen Stöcke wickeln (Bild 2).

Jetzt kann der Wurfarm konstruiert werden. Seine Länge sollte etwa zweimal die Distanz zwischen der Schnur und dem Boden betragen, also etwa 70 Zentimeter. Etwa 2 Zentimeter vor dem einen Ende des Wurfarms muss mit der kleinen Klinge und der Ahle eine Vertiefung ins Holz geschnitzt werden (Bild 3). In die Kerbe werden später kleine Steine als Munition eingelegt, entsprechend gross und tief muss sie sein (Bild 4). Die Mitte des Wurfarms wird jetzt zwischen die Schnüre gesetzt und gegen die Schussrichtung eingedreht. Eventuell muss der Wurfarm dabei schräg gekippt werden, damit er nicht an das Querholz am Boden anschlägt. Während des Eindrehens merkt man schnell, dass es immer mehr Kraft braucht, den Wurfarm weiterzudrehen.

Wenn genug Spannung aufgebaut worden ist, kann die Kerbe geladen und das Katapult abgefeuert werden. Wir hoffen, die Bastler kommen nun richtig ins Schleudern.