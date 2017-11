Was macht eine gute Kita aus?

Wenn die Erzieherinnen feinfühlig sind und die Signale des Kindes lesen können, wenn sie verfügbar und verlässlich sind, dann fühlen sich die Kinder auch wohl. Damit dies gewährleistet ist, sollte eine Betreuerin nicht für mehr als drei Kinder unter 2 Jahren verantwortlich sein. Bei älteren Kinder sollte der Betreuungsschlüssel das Verhältnis 1:4 nicht übersteigen. Die Eltern müssen sich also folgende Fragen stellen: Geht das Personal feinfühlig mit meinem Kind um? Ist dem Kind eine Bezugsperson zugeteilt? Lässt die Kita genug Zeit für die Eingewöhnung?

Kinder unter 15 Monaten sollten nicht mehr als 10 Stunden pro Woche in der Kita sein, empfehlen Fachleute. Das ermöglicht Müttern nicht einmal, zwei Tage an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. Und legt nahe, dass sie besser gleich ganz daheim bleiben.

Nicht zwingend. Eine Kombination von Betreuung durch Eltern, Grosseltern, eine verlässliche Tagesmutter oder gute Krippe ist am besten.

Ist ein Kind bei der Tagesmutter besser aufgehoben als in der Kita?

Das kann man so nicht sagen. Das hängt von der Tagesmutter und deren Feinfühligkeit ab. Wie gut kann sie den Säugling lesen und auf ihn eingehen? Kleinkinderzieherinnen haben eine ausserordentlich wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft. Die Ausbildung, Wertschätzung und Entlöhnung sollten darum jener von Lehrpersonen gleichgestellt sein. In Wirklichkeit aber werden sowohl Ausbildung als auch Image eines Berufs schlechter, je jünger das zu betreuende Kind ist. Schulkinder sind in unserer Gesellschaft wichtiger als Säuglinge. Das ist falsch.

Welchen Einfluss hat das kindliche Temperament?

Im klinischen Alltag erleben wir oft Babys, die Mühe haben, ihren Schlaf und ihre Aufmerksamkeit zu regulieren. Sie schreien häufig, sind unruhig, schlafen unregelmässig. Diese Kinder brauchen viel Unterstützung von ihren Bezugspersonen. Wenn dies nicht gelingt, kann das ebenfalls ein Risikofaktor für eine unsichere Bindung sein.