Nicht alle sind menschenscheu

Zuletzt gibt es noch den Typus «Chrütli» – oder «Höhlen-Willy». Letzterer hat sich in Wenslingen im Kanton Baselland in einer Höhle eingerichtet. Richtig häuslich. Solarleuchten, die den Weg zur Höhle säumen, ein Cheminée zum Grillieren, ein kleiner Gemüsegarten auf einer schmalen Terrasse am Hang, der Eingangsboden mit Platten veredelt – Höhlenfeeling kommt hier nicht auf.

Kein Wunder, der Mann lebt schon seit dreissig Jahren an diesem Waldabhang. Jedenfalls sagt das die Dorfbevölkerung. «Höhlen-Willy» selbst ist nicht zuhause, als wir an seiner Tür klopfen. Wahrscheinlich ist er am Wandern in den Bergen oder auf einer ausgedehnten Velotour. «Das macht er gerne», sagt eine Dorfbewohnerin.