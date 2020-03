Einkäuferin

Als Aline Dobler ihre Lieferanten abtelefonierte und immer wieder hörte «Wir haben nichts mehr», merkte die Leiterin des Operativen Einkaufs am Zürcher Stadtspital Triemli, dass die Corona-Krise auch ihre Abteilung erreicht hatte: Schutzkleidung und Hygienemasken waren plötzlich schwer zu kriegen.

Viele Lieferanten können nicht mehr liefern. Plötzlich braucht es mehrere Anfragen und viele Rückfragen und manchmal ist dann zumindest eine Teillieferung möglich. Aline Doblers Arbeitstage sind nun lang, doch sie beklagt sich nicht: Die Versorgung des Spitals habe Priorität. «Ausgegangen ist uns zum Glück noch nichts, wir haben noch Lagerbestände. Sonst könnten wir nicht mehr arbeiten», sagt Aline Dobler. «Nun sind die Hygienemasken halt mal rosa statt hellblau, aber gleich gut.» Eher amüsant findet sie einige der vielen neuen Händler, die nun die Gunst der Stunde nutzen und dem Spital ebenfalls Ware verkaufen wollen, aber teilweise nicht mal die Mailadresse so buchstabieren können, dass Aline Dobler sie versteht. Auch mit Zertifikaten, die nur auf Chinesisch geschrieben sind, kann sie nicht viel anfangen. Eine Prognose, was auf sie zukommt, wagt sie nicht. «Ich kann nicht sagen, ob bald die doppelte oder gar 10-fache Menge an Hygienematerial nötig sein wird.» Wie alle muss sie jeden Morgen schauen, wie stark sich der Corona-Virus weiter verbreitet hat. Sie checkt intern die Lage und liest die Medien. «Es ist eine turbulente Zeit, aber auch spannend», sagt sie, «meine Arbeit ist jetzt nur begrenzt planbar, ich muss schauen, was der Tag bringt.»