Die Armee hat den Betrag erst vor drei Jahren um 25 Rappen erhöht. Es ist trotzdem eine Herausforderung, mit diesem Geld einen Soldaten einen ganzen Tag lang zu verpflegen, und das erst noch mit Schweizer Fleisch. Was man aber auch sehen muss: Das Geld wird nicht jeden Tag genau so ausgegeben. Wenn ein Rekrut am Samstagmorgen abrückt, isst er nur ein Frühstück, der Truppenkoch erhält die 8 Franken 75 trotzdem. Auch am Sonntag, wenn er wieder einrückt, steht das Geld zur Verfügung. Dann erhält der Soldat vielleicht keine Verpflegung, der Truppenkoch hat dafür in der nächsten Woche ein wenig mehr Geld zur Verfügung.

Sascha Heimann: Schwierig würde ich nicht sagen, denn Truppenköche arbeiten normalerweise auch zivil in der Lebensmittelbranche und kennen sich aus. Es ist aber vor allem am Anfang ein Umgewöhnen, denn wenn jemand die Lehre im «Sternen» gemacht hat und bisher à la carte kochte, muss er sich im Militär auf die Verarbeitung von grossen Mengen umgewöhnen.

Welche Rezepte sind typisch «Schweizer Armee»?

Landbekannt sind Fotzelschnitten (siehe Rezept am Textende), Ghackets mit Hörnli oder Pot-au-feu.

Heute achten viele Junge stark auf ihre Ernährung. Haben Sie Vorgaben, wie viele Kalorien ein Gericht haben oder wie hoch der Proteinanteil an einem Menü sein muss?

Nein, nicht direkt. Das ist je nach Tag unterschiedlich und hängt mit dem Sport zusammen. Die Jahreszeit spielt auch eine Rolle. Cybersoldaten, die den ganzen Tag vor dem Computer sitzen, brauchen weniger Kalorien als Panzergrenadiere. Der Energieverbrauch der Truppe variiert je nach Truppengattung stark.

Der Küchenchef berechnet also jeweils täglich den Energieverbrauch seiner Truppe?

Ja, vielleicht nicht täglich, aber im grossen Ganzen. Für den Küchenchef ist eher die Zusammensetzung eines Menüs wichtig als die Kalorien. Das Essen muss abwechslungsreich und gesund sein, es sollte immer Kohlenhydrate, Vitamine und eine Fleischbeilage beinhalten.

Letztes Jahr forderten verschiedene Rekruten, die Armee solle Proteinpulver zur Verfügung stellen. Wie stehen Sie dazu?

Das ist ein Lifestyle-Trend. Ich sehe aber nicht ein, wieso wir zusätzlich Protein abgeben sollten. In der heutigen Zeit ist es sehr einfach, privat Proteinriegel in die Rekrutenschule mitzunehmen. Ich bin nicht grundsätzlich dagegen, es ist aber rein vom Finanziellen her schwierig.

Bietet die Armee Vegetariern eine Alternative zu Fleischgerichten?

Wir versuchen wenn immer möglich, Alternativen anzubieten. Das geht vor allem, wenn wir in der Kaserne kochen. Wir versuchen, auch möglichst wenige Allergene zu verwenden. Wenn jemand eine krasse Allergie hat, leistet er aber sowieso keinen Militärdienst.

Wie oft gibt es denn eine Alternative? Werden häufig zwei Gerichte gekocht?

Sie müssen sich das so vorstellen: Wenn es ein Menü mit Fleischkomponente gibt, nimmt ein Vegetarier halt auch mal ein wenig mehr von der Kohlenhydrat- und Vitaminbeilage. Es gibt auch den Fall, dass man für Vegetarier etwas extra kocht. In der heutigen Zeit ist das relativ einfach, man kann zum Beispiel Soja oder Tofu zusätzlich einkaufen.

Kochen Truppenköche heutzutage noch auf dem Feld, oder wird das Essen von der professionellen Küche ausgeliefert?

Wir arbeiten meist mit dem MVS (Mobiles Verpflegungssystem). Das ist eine Anhängerküche in einem Container, der von einem Lastwagen gezogen wird. Mit dem MVS können wir überall hinfahren, eine Küche aufbauen und Essen produzieren. Die Armee betreibt derzeit 35 Mobile Verpflegungssysteme. In einer normalen Rekrutenschule werden aber etwa 80 Prozent aller Menüs in einer Waffenplatzküche gefertigt. Eine Ausnahme ist die Durchhalteübung, während der die Soldaten auf dem eigenen Notkocher ihre Mahlzeit zubereiten müssen. Während dieser Übung wird zum Teil über einem Grabenfeuer in der Gamelle gekocht.

Wie viel des Essens ist vorgefertigt? Machen Sie zum Beispiel Rösti immer selber?

Das hängt ab von der Infrastruktur und der Anzahl Leute, die wir zur Verfügung haben. Wenn wir mit einem MVS unterwegs sind, haben wir nur wenige Leute und verwenden mehr Fertigprodukte. Kochen wir in der stationären Armeeküche, ist es nicht verboten, etwas selber zu machen.

Wenn ich in einer Kaserne eine Rösti esse, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie selbst gemacht ist?

Beim Beispiel Rösti behaupte ich, dass sie zu 80 Prozent ein Fertigprodukt ist. Wir müssen unsere Ressourcen sinnvoll einsetzen. Das Bild, welches viele vor sich haben, ist falsch: Wir stellen heute nicht mehr 1000 Soldaten zum Härdöpfelschälen in der Küche ab.