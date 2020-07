Ein Wendepunkt der Geschichte – vor 75 Jahren begann für die Menschheit das Atomzeitalter

Am 16. Juli 1945 frühmorgens begann das Atomzeitalter. Unangekündigt, dafür mit einem Knall. In einem Test­gelände in der Wüste von New Mexico bei der Stadt Alamogordo explodierte ein nuklearer Sprengsatz. Es war der erste Nukleartest der Geschichte mit dem Decknamen «Trinity» (Dreifaltigkeit) und erinnerte wohl nicht zufällig an TNT. Das ist Trinitrotoluol, ein herkömmlicher chemischer Sprengstoff, aber was da explodierte, übertraf alles, was man bisher an Zerstörungskraft gesehen hatte.

Der Zweite Weltkrieg in Europa war zu Ende. Hitlerdeutschland hatte am 8. Mai 1945 kapituliert. Japan im Pazifik kämpfte noch. Es eilte mit dem Test. Vom 17. Juli bis zum 2. August 1945 wollten sich in Potsdam die «Grossen Drei», die Staatschefs der alliierten Siegermächte USA, Sowjetunion und Grossbritannien, über die Neuordnung Europas und der Welt unterhalten. Das Wissen um ein erfolgreiches Funktionieren der Atomwaffe würde die Verhandlungsposition der USA entscheidend verbessern. Dachte man.