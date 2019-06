Viel Zeit, gutes Essen und ein paar Ausflüge – für viele bedeutet das Pfingstwochenende Erholung. Nicht so für Ramon Weiss: In einem Kostüm aus den Ästen mehrerer Buchen wandelt der 17-Jährige am Sonntag als «Pfingstsprützlig» durch Sulz im Fricktal. Eine Ehre, eine Qual – und ein einzigartiges Spektakel.