Es ging wieder mal bis drei Uhr nachmittags. Wir hatten überhockt, Reto und ich – nennen wir ihn Reto. Er ist 74, ich bin zehn Jahre jünger; das macht auf dieser Höhe (oder in diesen Niederungen) keinen Unterschied… wirklich nicht? Davon wird noch zu reden sein. Jedenfalls ein Mittagessen, geschäftig angesetzt, weil alle geschäftig tun heutzutage. In Wahrheit blosse Mimikry. Der reflexhafte Hohn zweier reifer Herren, will sagen: nie wirklich reifender Lausstricke gegen das «zielführende Handeln» der Gegenwart.

Reto hatte, als Gründer und Chef einer KMU, seine Überzeugungen und Gesinnung. Von aussen sah das aus wie ein fest umrissenes Weltbild. Innen hatte er, ständig hellwach, ständig auf alles gefasst, eine mordsmässige Lust, sich geistig stimulieren zu lassen. Schnell und anarchisch wie die Synapsen im Gehirn funkte sein Witz.

Reto war in hohem Mass politisch interessiert. Bis zu jenem Grad, der schlagartig in Politikekel kippen kann. Er hatte eine Art Speerspitze-Kreis gegründet mit Gleichgesinnten, um jahrzehntelang, eigentlich lebenslang «den Anfängen zu wehren». Er glaubt mit 74 mehr denn je, er und sein Kreis stünden allein gegen alle, doch «im Ernstfall» melde sich zuverlässig der Streetfighter in ihm zurück, der Beisser.

Vermutlich hockten da auch Menschenverdruss und Stänkerlaune, ähnlich wie bei mir, die üblichen Geier am Rand austrocknender Jahre. Maulen – bereitet nun mal mordsmässig Vergnügen. Aber Reto schien, im Gegensatz zu mir, quicklebendig, geradezu juvenil zu jeder Expedition aufgelegt. Aus tiefem Herzen war er pragmatisch, liberal real. Menschenfreundlich in der Art, die den Einzelnen lange sich selbst überlässt, dann aber mit Taten hilft statt mit Worten. Sicher ist: Wir mochten uns leiden, sehr gut leiden, Reto und ich.

Den Namen der Brasserie, wo wir uns jeweils trafen, müssen wir wohl für Presse-Traumatisierte in Zeiten von Kummer und Relotius, zwecks vorübergehend wieder gesteigerter Verifizierbarkeit der Details verraten: das Mürset in Aarau. Das Lokal war noch zu Retos aktiven Zeiten «an vorderster Front» eine Art Hauptquartier für ihn gewesen. Bis heute hält er daran fest.

Den Menschen durchschaut

Am fraglichen Tag, wovon ich spreche, kam Reto gerade von einer Kadersitzung und sagte, dass man ihm in der Firma eben zu verstehen gegeben habe, ihn zugunsten der Etappe – «öh» – abzuziehen von seiner – «also hm, tja» – geliebten «vordersten Front». Kaum hatte das Gestammel begonnen im Sitzungsraum, hatte Reto kapiert. «Mit 74», sagte er, «kennst du deine Pappenheimer. Man weiss, dass die Leute alles, was sie heimlich-feist im Stillen zu denken glauben, in Wahrheit in stereotypen lauten Bahnen denken.» – «Als hätte ich es nicht längst vermutet», rief ich aus, «du spielst im Kopf der anderen teuflisch gern Gedankenschach!» – «Auch du, Brutus», antwortete Reto, «meinst also, graue Wölfe dürften keinen Vorteil mehr haben? Drei Vorteile, um genau zu sein: die Antizipation fremder Gedanken mit achtzig Prozent Trefferwahrscheinlichkeit. Zweitens – dank Erfahrung – die Voraussehbarkeit von neunzig Prozent allen menschlichen Handelns. Drittens die hundertprozentig machiavellistische Spiel- oder Jonglierlust des in wundervoller Klarheit und Illusionslosigkeit ergrauten Hauptes.»

Reto lachte und bestellte einen zweiten Roten beim Kellner, nicht ohne sich bei ihm zu erkundigen, selbstverständlich per Du, ob ihn weiterhin der Rücken zwicke … Viertens, dachte ich, hat der Siebzigjährige für Wein die absolute Nase. Und geniesst in vollen Zügen, fünftens, dass ihm alle jedes gezeigte Interesse als Mitgefühl anrechnen. Kernige Alte wollen bei Verstand bleiben, ihre grösste Sorge, und so auch wahrgenommen werden. Es wäre unklug, wenn nicht bescheuert, auch im Alter noch herumzuheucheln.

Daran hielt sich Reto auch am Tag seiner Entmachtung. «Dafür habe ich die Leute doch eingesetzt», erklärte er, «fürs strategische Denken zum Nutzen der Firma. Sie haben mein Vertrauen, selbstverständlich. Nur als Feuerwehrmann müssen sie mich fortan nie mehr aufbieten – das machte ich unmissverständlich klar.» Offenbar konnte Reto «loslassen» – Kunststück: Im Hintergrund behielt er als Eigner die Kontrolle. Und im Vordergrund unterhielt er seit kurzem, genossenschaftlich organisiert, einen Weinberg am Brienzersee.