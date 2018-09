Zwölf Millionen Hektaren fruchtbares Land veröden weltweit pro Jahr. Das sind 23 Fussballfelder in einer Minute. Die grossflächige Rodung von Bäumen ist einer der Gründe dafür. Denn Bäume spielen eine wichtige Rolle für die Fruchtbarkeit der Böden. Sie sorgen dafür, dass der Regen in den Boden sickert und nicht oberflächlich abfliesst. Sie stabilisieren mit ihren Wurzeln den Boden und verhindern, dass Wind und Wasser die fruchtbare Erde davontragen. Sie sorgen mit Schatten und abgefallenen Blättern dafür, dass die Feuchtigkeit in der Erde bleibt, und die Blätter sind wichtig als Dünger. Und manche Bäume liefern auch noch essbare Früchte.

Vielerorts mussten die Bäume aber der Landwirtschaft Platz machen und Brennholz für die wachsende Bevölkerung liefern. Mit gravierenden Folgen: Starke Bodenerosion und sinkende Grundwasserspiegel lassen ganze Gebiete veröden. Besonders dramatisch sind die Konsequenzen der Abholzung in der Sahelzone, wo die Wüste sich ausbreitet und die Bauern von massiven Ernteausfällen und immer häufiger auftretenden Dürreperioden betroffen sind.

Dagegen kämpft der Australier Tony Rinaudo seit über 35 Jahren an. Es war Anfang der 80er-Jahre, als der Agrarökonom als Missionar in den Niger zog und versuchte, Baumschulen zu errichten und die Bauern dazu zu bringen, auf ihren Feldern Bäume zu pflanzen. In den ersten Jahren blieben die Bemühungen des Agronomen erfolglos: Die neugepflanzten Bäumchen gingen nach kurzer Zeit ein, weil es ihnen an Wasser mangelte, sie von Tieren gefressen wurden oder sie nicht genügend gepflegt wurden.