Mein Ziel sind Eisbären an der Hudson Bay in Kanada. Es ist später Herbst und auf dem Wasser hat sich schon viel Eis gebildet. Dies ist normalerweise der Zeitpunkt, an dem sich die Könige der Arktis an der Küste versammeln, um nach einer langen, eisfreien Zeit endlich wieder Robben jagen zu können. Nur ist an diesem Tag kein einziger Bär da.

Sind wir zu spät gekommen, frage ich mich, sind sie schon auf dem Eis? So suchen wir nach anderen Tieren in der weiteffn Tundra. Es dauert nicht lange und wir erspähen einen kleinen Polarfuchs in seinem Winterkleid. Flink eilt er über den spärlichen Schnee, auf der Suche nach Essbarem. Plötzlich hält er inne. Den Blick auf die Schneedecke gerichtet, wackelt er mit seinem Kopf.

Seine aufgerichteten Ohren haben einen Lemming, eine kleine Maus, unter der Schneedecke geortet. Urplötzlich springt er hoch in die Luft, um dann kopfvoran in den Schnee zu tauchen. Leider erfolglos, vielleicht klappt es beim nächsten Mal – wie auch wir am nächsten Tag Glück mit den Eisbären haben.

Eine Geschichte von Schichten