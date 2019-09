Doch die witzigen Filmchen von Madelyne Meyer, die sie für ihren Blog «Edvin – uncorked» veröffentlicht, sollen nicht nur unterhalten, sie wollen auch etwas mitgeben. Die Weinbloggerin hat eine Mission: den Leuten die Weinwelt näherbringen – ohne komplizierte, elitäre Erklärungen. «Sondern so, dass wirklich jeder Anfänger den Durchblick bekommt.»

Wir sitzen an einem 30 Meter langen Eichenholztisch im modernen Degustationsraum der Weinkellereien Aarau, wo sie als Marketingfachfrau im Familienbetrieb arbeitet. An den Wände reihen sich Weinflaschen auf, sie strahlen in den langsam wechselnden Farben des Lichts.

Das ist der Wirkungsort der schlanken, grossgewachsenen Weinbloggerin mit den langen dunklen Haaren, die zum Interview, weite Hosen und ein Shirt trägt. In diesem Raum führt sie ihre beliebten Workshops durch, die sich ausschliesslich an Anfänger – und vor allem Anfängerinnen – richten.

«Basisweinkurse gibt es mehr als genug, aber nirgends einen lockeren Ort, wo man ungehemmt dumme Fragen über Wein stellen darf», meint Madelyne Meyer in ihrer charmanten Art. Vor allem für Frauen sei es wichtig, eine solche Oase zu haben.

«Ich wünsche mir, dass sie in Sachen Wein mutiger werden und mehr Selbstbewusstsein entwickeln.» Es sei leider immer noch so, dass in einem Restaurant die Weinkarte automatisch zur männlichen Begleitung wandere und er auch die Auswahl treffe.

In Kalifornien gearbeitet, in Frankreich studiert

So ahnungslos, wie sie in ihrem Slogan kundtut, ist Madelyne Meyer freilich nicht. Die Weinwelt wurde ihr in die Wiege gelegt, und sie schwärmt davon, als hätte sie sie gerade entdeckt: