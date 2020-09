Die grosse Verwirrung um Stoffmasken: Nun sollen Luft-Lecks getestet werden

Allgemein aber ist die Verwirrung vor allem bei Stoffmasken gross. «Es ist Zeit, dass der Zoo an Masken sortiert wird», sagt Ernest Weingartner, Partikel-Experte und Physiker an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Er hat viele Masken getestet. Er sagt:

Doch eine gute Stoffmaske sei manchmal sogar besser als eine Hygienemaske. «Stoffmasken liegen oft dicht am Gesicht an und könnten einen effektiveren Schutz als Hygienemasken bieten, auch wenn der Stoff meist weniger gut Aerosole filtert. Man muss unbedingt mehr testen.»

Private Firma übernimmt das Know-how der Empa

Getestet wird. Und zwar in der Schweiz recht fleissig und koordiniert. Doch der Winter steht vor der Tür und ein Zertifikat für die beliebten Community-Masken aus Stoff gibt es weder ein europäisches noch ein helvetisches. Immerhin frisch geschaffen wurde das Label von «Testex», einer Textil-Prüffirma in Zürich. Bislang wurden dort Stoffe auf Abnützung, Atmungsaktivität oder chemische Schadstoffe untersucht. Nun hat Testex die Empfehlungen der Swiss-Covid-Taskforce beziehungsweise der Forschungsanstalt Empa übernommen und prüft Masken zudem auf Partikelfiltration und Spritzwiderstand. «Zwischen der Empa und uns gab es einen Know-how-Transfer, seit zwei Wochen prüfen wir nun inhouse an unserem Standort in Wien», sagt Marc Sidler von Testex.

Geforscht wird weiterhin an der Empa. Dort steht inzwischen eine Puppe, die atmen kann. An ihr können die kritisierten Luft-Lecks getestet werden.