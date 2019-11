Die Frau, die immun gegen Alzheimer ist – Hoffnungen für neue Therapien

Die Hirnablagerungen Beta-Amyloid entdeckten Forscher bereits in den 1980er. In den 90er-Jahren bestätigte sich die Amyloid-Wirkung, durch den Nachweis dieser Ablagerungen auch bei vererbtem Alzheimer. Die Forscher konzentrierten sich in Folge auf die Amyloid-These. Zu stark und zu einseitig, wie einige Forscher monieren, andere Forschungszweige hätten zu wenig Unterstützung erhalten. Unumstritten ist allerdings, dass Amyloid mit Alzheimer zu tun hat. Hoffnungen machte Alzheimer-Patienten deshalb der Anti-Amyloid-Wirkstoff Aducanumab, den die in Schlieren ansässige Firma Neurimmune entwickelt hat. Der Wirkstoff liegt jetzt in der Verantwortung der Firma Biogen. Diese erklärte im März überraschend, doch keine Zulassung bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde zu beantragen. Vor kurzem folgte die Kehrtwende: eine Gesamtanalyse der Studien zeige, dass eine Zulassung doch beantragt werde. Die Firma Neurimmune will nichts zu Aducanumab sagen, dem am weitesten fortgeschrittenen Projekt. Nur dass diverse weitere Wirkstoffkandidaten gegen Alzheimer in der Entwicklung seien. Biogen hat für Anfang Dezember eine Medienkonferenz in den USA mit den neusten Aducanumab-Resultaten angekündigt.

Die Schweiz arbeitet an einem Heilmittel

Die Konkurrenz forscht ebenfalls: Roche betreibt seit vielen Jahren ein breites Forschungsprogramm im Bereich Alzheimer. «Dabei forschen wir sowohl an Behandlungsmöglichkeiten, wie auch an Verfahren mit denen man die Krankheit und ihren Verlauf diagnostizieren kann», sagt Daniel Grotzky von Roche. «Unser Studienprogramm verläuft in unterschiedlichen Patientengruppen. Darunter sind sowohl gesunde Patienten mit hohem Demenzrisiko sowie Alzheimer-Patienten im Frühstadium. Es ist durchaus möglich, dass die Behandlung von Alzheimer in Zukunft eine Mischung aus präventiven und therapeutischen Mitteln sein könnte.» Roche forscht nicht nur an Amyloid-Ansätzen, sondern auch im Bereich von Anti-Tau-Medikamenten, an Entzündungen als Auslöser von Alzheimer sowie an generischen Ansätzen.

Mehrere Medikamente in klinischer Forschung

Die Basler Pharmafirma hat mehrere Alzheimer-Wirkstoffe in der klinischen Forschung. Drei davon entfernen über verschiedene Wege das Plaque Amyloid im Gehirn. Ein anderer Wirkstoff bekämpft das Eiweiss Tau. «Wir haben zudem in Europa zugelassene Testverfahren entwickelt, welche die Konzentration der Proteine Amyloid und Tau in Patienten über die Wirbelsäulenflüssigkeit messen können und somit zur Früherkennung beitragen können», sagt Grotzky. Digitale Tools und Bluttests befänden sich in Entwicklung. Für den Amyloid-Wirkstoff Gantenerumab erwartet Roche abgeschlossene klinische Studienresultate, die eine Zulassung als Medikament ermöglichen ab dem Jahr 2022.