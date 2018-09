Connyland TG

Das Connyland im thurgauischen Lipperswil wartet mit zahlreichen Attraktionen für alle Altersklassen auf: Wagemutige durchqueren einen Lasertempel, Adrenalin-Junkies wagen sich auf die sogenannte Cobra, Europas grösste Linear-Achterbahn und die grösste Achterbahn überhaupt in der Schweiz, Wasserratten begeben sich auf Voodoo Island. Auch für die Kleinsten ist gesorgt: Sie können sich auf dem Indoor-Spielplatz austoben oder auf dem Cobralino Fahrt aufnehmen. In der Seelöwen-Arena kommen auch Tierfreunde auf ihre Kosten.

Schongiland LU

Was darf’s sein? Eine Hüpfburg, eine Tret-Cart-Bahn oder vielleicht eine Kometenschaukel? Das Schongiland am Hallwilersee in Luzern bietet für jeden Geschmack etwas. Für Action-Liebhaber gibt es Achterbahn, Schongi-Loop und Höllenrutsche, für sanftere Gemüter einen Streichelzoo und ein Mühlenmuseum. Doch die Hauptattraktion des Parks ist zweifellos die 380 Meter lange Sommerrodelbahn, die einzige gedeckte Bob-Bahn der Schweiz. Sie ist bei jedem Wetter in Betrieb.

Erlebnispark Atzmännig SG

Rutschen, spielen, reiten, schwingen, springen, rodeln – der Freizeitpark in Atzmännig lockt mit 14 Attraktionen. Wer es etwas beschaulicher mag, kann auf dem Spatz-Männi-Erlebnisweg vom Berg ins Tal wandern. Achtung: Der Weg ist nicht kinderwagentauglich! Dafür kann man bei der Talstation Rückentragen ausleihen.

Swiss Miniature Swissminiature TI

Das Swissminiature in Melide ist in der ganzen Schweiz bekannt. Besucher erleben hier diverse Höhepunkte der Schweizer Architektur und Kultur im Kleinstformat. Das ist nicht nur schön anzusehen und lehrreich, sondern macht auch Spass! Jedes Jahr werden neue Architekturmodelle hinzugefügt. So ist etwa das Schloss Rapperswil erst seit diesem Jahr mit von der Partie.

Wirzweli Zauberland NW

Urchig, gemütlich und landschaftlich wunderschön gelegen: Das Wirzweli Zauberland in Dallenwil am Vierwaldstättersee verzaubert seine kleinen Besucher mit einem grossen Abenteuerspielplatz und einem Kleintierpark mit Zwerghasen, Enten, Gänsen und Zwergziegen. Derweil geht es auf der 535 Meter langen Sommerrodelbahn ziemlich rasant her – nichts für schwache Nerven.

Tamaro Park TI

Ein Seilpark, Bahnen und Wasserrutschen: Der Monte Tamaro Erlebnispark in Rivera im Tessin sorgt für Spass und Abenteuer zugleich. Das Besondere: Die dem Park angegliederte Wellness-Oase Spash e Spa bringt mit ihren Aussenpools sowie Saunen und türkischen Bädern auch Erwachsenenaugen zum Leuchten. Entspannung pur für Gross und Klein.

Swiss Vapeur Parc VS

Besucher des Swiss Vapeur Parcs im Walliser Ort Le Bouveret erleben, ähnlich wie im bekannten Swissminiature, die Schweiz im Miniaturformat: Mit einer winzigen Eisenbahn tuckern die Besucher durch eine Miniaturlandschaft, vorbei an verschiedenen Schweizer Bauwerken wie dem Schloss Aigle, den Markthallen von Neuenburg oder der Kirche von Saanen. Bei 16 Fahrzeugen handelt es sich um Dampflokomotiven. 57 Meter der Strecke führen durch Tunnels.

Erlebniswelt Seeteufel BE

Der Erlebnispark beim Bielersee im Kanton Bern beherbergt auf rund sieben Hektaren 35 Tierarten aus aller Welt. Unter anderem warten Otter, Geissen, Zebras und Lemuren darauf, entdeckt (und gefüttert!) zu werden. Daneben lockt der Park mit zahlreichen Attraktionen: Der Kletterpark, die Boote und die Spielplätze begeistern vor allem jüngere Kinder.

Alpamare SZ

Das Alpamare in Pfäffikon ist der grösste Wasserpark der Schweiz. Rutschbahnen für alle Alters- (und Mut-) Klassen sorgen für Action. Neu wartet das Paradies für Adrenalinjunkies mit der „Jungle Run“-Rutschbahn auf: der längsten geschlossenen Wettrutschbahn Europas. Auf insgesamt 440 Metern, verteilt auf zwei Bahnen, kann man mit einem Gegner um die Wette rutschen. Wer traut sich?

Happyland New VS

Mit über 14 Attraktionen ist das Happyland New in Granges der grösste Freizeitpark der Schweiz. Hier warten eine 60 Meter lange Rutsche, aufregende Achterbahnen und Nautic Jets auf Besucher. Im Happyland ist für jeden was dabei, dass ihn glücklich macht: Minigolf, Schaukel (9 Meter hoch!), eine 60 Meter lange Rutschbahn und eine Achterbahn laden zu vergnüglichen Stunden ein.

Jungfraupark BE

Der Jungfraupark in Interlaken im Berner Oberland ist ein Erlebnispark der anderen Art: Hier dreht sich alles um Mystik. Wie wär’s mit einer Reise zum Mars oder einer U-Boot-Expedition zu einer versunkenen Stadt? Oder möchten Sie lieber in einem der sechs Themenpavillons der „Mystery World“ den unglaublichsten Phänomenen der Welt auf die Spur kommen? Der Jungfraupark bringt Gross und Klein zum Staunen. Natürlich fehlt es auch nicht an Spiel und Spass. Übrigens: Der Jungfraupark wurde gerade unter die 20 schönsten Erlebnislocations der Schweiz gewählt.

Freizeitpark Niderbüren SG

Die Grossen lieben den elf Meter hohen Rutschenturm mit vier verschiedenen Rutschbahnen, die Kleinen kommen im Spieleland auf ihre Kosten: Klettern, rutschen, rennen – auf einer Fläche von 20x25 Metern dürfen sich die Kinder austoben.

Rufalipark GR

Der Rufalipark in Misanenga liegt in der Surselva. Auf rund 300 Quadratmeter ist er ein lohnendes Ausflugsziel vor allem für jüngere Kinder. Durch ein umfangreiches Angebot im In- und Outdoor Bereich ist für Vergnügen bei jedem Wetter gesorgt. Während der Schulferien werden zusätzliche Aktivitäten angeboten: Kochen, Backen und Eismachen stehen dann auf dem Programm. Und wem es im Sommer zu heiss wird, der kühlt sich mit einem Sprung in den benachbarten Badesee ab.

Bellis Mini-Freizeitpark Roggwil BE

Gumpischloss, Speed Karussell, Schiffschaukel – der Freizeitpark Roggwil mutet an wie eine kleine Chilbi. Ein Streichelzoo rundet das Angebot ab. Während des ganzen Jahrs oder alternativ während der Schulferien können Kinder an der Zirkusschule teilnehmen. Und auch ein Reitlager wird angeboten – mit Übernachtung im Zirkuswagen.