Ob mans intuitive Verbindung nennt oder anders, schmerzhaft ist die Erkenntnis, dass die Beziehungen in einer Familie unterschiedlich eng sind, so oder so. Als 2012 der amerikanische Wissenschaftsjournalist Jeffrey Kluger im «Time Magazine» über Lieblingskinder schrieb, stiess er damit eine lang anhaltende Diskussion an. Er behauptete, dass jeder Vater und jede Mutter ein Lieblingskind hat.

Juul aber sagt: «Ich versuche Wörter wie ‹alle› oder ‹jeder› zu vermeiden, schlicht weil ich nicht weiss, ob es so ist. Ich habe Familien getroffen, die eine solche Verbindung nicht kannten, und ich habe kein Verlangen und keinen Grund dies anzuzweifeln.»

Aber eben: Um Lieblingskinder geht es Juul gar nicht. Es gehe nicht nur um mehr als Gefühle, es sei auch mehr als ein «wir ticken gleich». Er beschreibt Fälle von Trennungskindern, die ohne den einen Elternteil depressiv wurden.

Beide sind wichtig

Juul ist überzeugt, dass der Elternteil mit dieser intuitiven, existenziellen Verbindung das stärkere Rollenvorbild ist. Von ihm lerne das Kind ganz unbewusst, wie das Leben zu meistern ist, und übernehme Verhaltensformen. Er sieht das gleichzeitig als Chance, aber – bei schwierigen Biografien des elterlichen Vorbildes – auch als Herausforderung.

Und was ist mit dem Partner? Ist der überflüssig? «Die jeweils andere Person ist im Leben des Kindes genau so wichtig als haltgebender Elternteil», findet Juul, «Er bietet Sicherheit und Stabilität. Hat ein Kind nur den Elternteil mit der intuitiven Verbindung, hat es nur die Hälfte, von dem, was es braucht.»

Und der Däne warnt die Eltern, sie sollten die «intuitive Verbindung» nicht als Erklärung für alles Mögliche missbrauchen. Wie zum Beispiel wenn in der Familie Probleme auftauchen. Er sagt: «Ich habe eigentlich nur eine Empfehlung: Was für eine Verbindung ihr auch immer zu euren Kindern habt, versucht so nützlich für ihr Leben zu sein wie möglich und geniesst es!»