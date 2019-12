Der Wolf kommt vors Volk - die Gegner des Gesetzes fürchten um den Schutz des Tieres

Am neuen Jagdgesetz haben die Naturschutzorganisationen einiges zu beanstanden. Träte es in Kraft, könnten geschützte Arten wie der Wolf in Zukunft schon zum Abschuss frei gegeben werden, bevor sie überhaupt einen Schaden angerichtet haben. Das sei völlig unverhältnismässig, sagt Urs Leugger-Eggimann, Zentralsekretär Pro Natura und Präsident des Trägervereins für das Referendum. Zum Zweiten könnte der Bundesrat weitere geschützte Arten auf die Abschussliste nehmen. Also den Luchs, den Biber oder den Fischotter, sollte er dereinst wirklich zurückkehren.

Verboten werden sollte im neuen Jagdgesetz auch die Bleimunition. Spuren von Blei finden sich in Steinadlern und Bartgeiern.

Die Wolfsdiskussion wird im Frühling also die Schweiz erfassen und manche an Märchen aus ihrer Kindheit erinnern. Doch im 20. Jahrhundert ist in Europa und Nordamerika kein einziger Mensch wegen eines Wolfs ums Leben gekommen, durch Hunde schon. Die Informationsstelle Kora des Bundes schreibt: In Europa und in Nordamerika seien kaum Verletzungen von Menschen durch Wölfe bekannt. «Ein einziger Fall – ein Angriff auf zwei Kinder in Spanien – ist tödlich ausgegangen, wobei nie mit Sicherheit geklärt wurde, ob der Angreifer ein Hund oder ein Wolf war. Bei den Angriffen durch Wölfe handelte es sich fast immer um tollwütige oder in die Enge getriebene Tiere.»