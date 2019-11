Der Islam einte die Araber – ein Siegeszug begann

Vier mit je 750'000 Franken dotierte Preise vergibt die in Zürich und Mailand angesiedelte Balzan-Stiftung jedes Jahr: Je zwei in den Bereichen Geistes- und Sozialwissenschaften sowie Kunst und in Physik, Mathematik, Naturwissenschaften und Medizin. Nebst Cook haben den Preis 2019 der Mathematiker Luigi Ambrosio, Filmwissenschaftler Jacques Aumont und ein Team des Deutschen Zentrums für Lungenforschung erhalten. Bei der Auswahl der Preisgebiete folgt die Jury heute weniger stark den Universitätsdisziplinen. Das Interdisziplinäre, oft auch politisch Brisante geniesst Priorität. 2020 sind neben der Dynamik der Erde und den Menschenrechten zwei Preise für die Lösung von Umweltproblemen ausgeschrieben.