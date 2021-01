Das neue Zeitalter des Netzwerkens: Freunde sind wieder wichtiger als Likes

Doch das Netz hat nicht nur Leben gerettet, es hat die Menschen auch vor der sozialen Vereinsamung behütet. Kaum wird im März der Ausnahmezustand in der Schweiz ausgerufen, werden die Treffen mit den Grosseltern durch Videochats ersetzt. Statt sich auf einen Drink in der Bar nach Feierabend zu treffen, nehmen wir ein Bier aus dem Kühlschrank und prosten der Kollegin über Skype zu. Die Restaurants haben geschlossen, doch das hinderte uns nicht daran, sich mit einem Freund zu einem Zoom-Diner zu verabreden. Kinder treffen sich statt auf Spielplätzen in virtuellen Computerspielwelten – dabei ist so manch eine Mutter auf den Geschmack von «Township» gekommen, und der eine oder andere Vater hat sich auf das virtuelle Schlachtfeld von «Fortnite» gewagt. Alles virenfrei.

In den letzten Jahren wurde viel über die negativen Folgen der Digitalisierung geschrieben: von der ständigen Erreichbarkeit, die zu Burnouts führe, von Apps, die ähnlich süchtig machten wie Drogen, und von sozialen Medien, die Hass und Lügen verbreiteten. Die Digital-Ressentiments wurden unter dem Begriff «Techlash» vereint – eine Zusammensetzung aus «Technologie» und «Backlash», ein Rückschlag der Technik also.

Die Digitaltechnologie macht das eigentlich Unmögliche möglich: Sie hält uns physisch auf Distanz und führt uns dennoch sozial zusammen. Dabei ist jeder exakt gleich nah und fern. Der Freund in Tokyo ist nicht weiter weg als der Kollege um die Ecke. Auch den als asozial verschrienen sozialen Medien kommt eine neue Bedeutung zu: Über Facebook werden Nachbarschaftshilfen organisiert und Tipps geteilt, was man mit der neu gewonnenen Freizeit zu Hause anstellen kann. Und wenn früher beim Scrollen durch die zahlreichen Ferienbilder aus fernen Ländern auch mal der Anflug von Neid aufgestiegen ist, so machte sich nun ein Gefühl von Gemeinschaft breit.

Wer vorher einen Nutzen aus den sozialen Medien ziehen konnte, der wird das nun noch stärker tun. Wer sich hingegen zuvor schon von Fake News in die Irre habe leiten lassen, der laufe Gefahr, noch stärker abzudriften. Das Internet bleibt eben auch ein Fluch.

Nicht Facebook ist das Problem, sondern die Nutzer

Auf Facebook und Co. organisiert sich nämlich nicht nur die Nachbarschaftshilfe, sondern gedeihen auch die abstrusesten Verschwörungstheorien. In einer Umfrage zeigte sich, dass von über 2000 Befragten in der Schweiz, Deutschland und Österreich 30 Prozent an einen versteckten Plan hinter Corona glauben. Interessanterweise sind Verschwörungstheoretiker in der Altersgruppe der 41- bis 65-Jährigen besonders präsent – in jener Generation also, die als digitale Immigranten auf Facebook eingewandert ist und nicht schon in Kinderjahren mit den Eigenheiten der sozialen Medien vertraut geworden ist.

Wenn sich das Leben zunehmend von der realen Welt in die virtuelle verlagert, so ist es nur logisch, dass deren Effekte einen umso stärkeren Einfluss auf die Gesellschaft haben. Die halb­anonyme Kommunikation begünstigt einen raueren Umgangston. Und Algorithmen drängen einen in Echokammern und sorgen dafür, dass sich Hass-Posts und Falschmeldungen oftmals rascher verbreiten. Denn sie sorgen für mehr Aufmerksamkeit. Die Folge ist eine Radikalisierung des Diskurses.

Dennoch weist der Internetsoziologe Stephan Humer aus Berlin darauf hin, dass wir diesen Mechanismen nicht einfach ausgesetzt sind. Der Professor der Hochschule Fresenius sagt: