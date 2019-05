Eine Frau schildert vor Gericht ihre Vergewaltigung. Sie klagt an – und fordert 500 Franken vom Täter. So viel hat das Kleid gekostet, das bei der Tat zerriss und schmutzig wurde. Die Frau berichtet zwar von der sexuellen Gewalt, die ihr angetan wurde. Sprachlos ist sie am Ende trotzdem: Der Richter erkundigt sich bei ihr, ob sich das Kleid denn nicht einfach waschen liesse.

Ebenfalls im Gerichtssaal sass Agota Lavoyer. Für die stellvertretende Leiterin von der Berner Opferberatungsstelle Lantana zeigt die Frage des Richters vor allem eines: «Es ist erschreckend, wie wenig Fachwissen über sexuelle Gewalt existiert.» Lavoyer weiss von Polizistinnen, die Frauen fragten, ob sie die Tat nicht hätten verhindern können.

Oder von Prozessen, in denen darüber debattiert wurde, wie hoch der Alkoholpegel der Frau war. Auch sei Opfern sexueller Gewalt schon vor Gericht vorgehalten worden, dass sie zu emotionslos über die Tat sprechen würden. Dabei schaffen es nur wenige, eine Vergewaltigung oder sexuelle Gewalt anzuzeigen.

Lediglich 8 Prozent der betroffenen Frauen erstatten Strafanzeige. Das zeigt eine Studie des Forschungsinstituts Gfs Bern, die Amnesty International Schweiz in Auftrag gegeben hat. Deren Geschäftsleiterin, Manon Schick, bezeichnete gestern gegenüber den Medien die Resultate als schockierend: «Die in der Kriminalstatistik erfassten Fälle sind nur die Spitze des Eisbergs.» Sexuelle Gewaltdelikte blieben in der Schweiz in den allermeisten Fällen unbestraft.

Übergriffe finden zu Hause statt

Rund 4500 Frauen ab 16 Jahren hatten an der Befragung teilgenommen. Jede fünfte gab dabei an, sexuelle Gewalt erlebt zu haben. Und: Mehr als jede zehnte Frau hatte schon Geschlechtsverkehr gegen ihren Willen. Hochgerechnet sind dies etwa 430'000 Frauen – also etwa so viele Menschen, wie in der Stadt Zürich wohnen.

Die Täter sind mehrheitlich keine Unbekannten: Mehr als jeder zweite Übergriff findet durch jemanden aus dem Bekanntenkreis statt. Etwa die Hälfte der Taten passieren denn auch in einer privaten Wohnung.