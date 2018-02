Aus Sicht der Autokonzerne sind solche Zusatzdienste notwendig, um nicht in einer Sackgasse zu landen. Denn in Europa ist der Automobilmarkt gesättigt, mit dem Verkauf von Fahrzeugen allein lässt sich auf absehbare Zeit nicht mehr viel Geld verdienen. Deshalb überlegen sich VW und Co. andere Geschäftsmodelle, mit denen sich Gewinn machen lässt. «Gerade die Informationen von den Autofahrern können sehr lukrativ sein», sagt Bernhard Gerster. Sie lassen sich für kostenpflichtige Dienstleistungen verwenden oder verkaufen, zum Beispiel an Werbefirmen. So sei laut Gerster vorstellbar, dass in Zukunft das Navi selbst entscheide, ob es einen Autofahrer an einer Migros oder einem Coop vorbeilotst – je nachdem, welcher Anbieter den Autohersteller dafür bezahlt hat.

Immerhin: Gemäss Datenschutzgesetz müssen die Autohersteller ihren Kunden mitteilen, welche Daten sie sammeln und was mit diesen geschieht, zumindest was personenbezogene Daten angeht. Und mit einer neuen Gesetzesänderung auf EU-Ebene muss der Konsument seine Zustimmung für die Datensammlung geben. Doch es ist zu einem guten Teil den Autokonzernen überlassen, wie direkt und offen sie die Kunden informieren – ob öffentlich im Internet oder verklausuliert im Kleingedruckten des Kaufvertrags. Zudem gelten diese Bestimmungen nur für personenbezogene Daten. Wenn die Hersteller die Informationen anonymisiert weiterverarbeiten, müssen sie die Einwilligung der Kunden nicht einholen.

Autobauer brauchen Vertrauen

Doch gerade auf das Vertrauen ihrer Kunden sind die Autokonzerne in Zukunft angewiesen. Denn je autonomer das Autofahren wird – und in diese Richtung geht die Entwicklung –, desto stärker vernetzt müssen die Fahrzeuge sein. Schon heute besitzen viele Neuwagen Fahrassistenzsysteme, die mittels Kameras, Radar und anderen Sensoren beobachten, was um das Auto herum geschieht. «Um zukünftig ganz autonom zu fahren, müssen die Fahrzeuge aber 200 bis 300 Meter nach vorne schauen können», sagt der Berner Professor Bernhard Gerster. Zum Beispiel, damit Autos weiter vorne den nachfolgenden mitteilen können, wenn sie auf einen Stau zufahren. Das setzt voraus, dass die Autos untereinander vernetzt sind. «Dabei wird es für die Autobesitzer umso wichtiger zu wissen, welche Daten im Auto bleiben, welche versendet werden und wie die Autokonzerne übermittelte Daten weiterverwenden.» Gerster wünscht sich deshalb von den Autoherstellern mehr Transparenz – nur so sichern sie sich in der Bevölkerung das nötige Vertrauen in die Zukunft des Autofahrens.